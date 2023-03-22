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「足球尤物」女星又脫序 洛杉機全裸遊蕩遭強制就醫

記者蘇詠智／綜合報導
亞曼達拜恩斯曾是高人氣少女偶像。（路透資料照片）
亞曼達拜恩斯曾是高人氣少女偶像。（路透資料照片）

曾是好萊塢高人氣少女偶像的「足球尤物」 （She's the Man）、「髮膠明星夢」（Hairspray）亞曼達拜恩斯（Amanda Bynes），後來因精神狀態不佳、數度進出勒戒所，又做出在鄰居車道上放火、差點把自己狗狗燒焦的爭議行為後，被診斷患有躁鬱症，生活的一切由母親監管，直到9年後才跟「小甜甜」布蘭妮一樣，經法庭判定停止監管，重拾自由。

亞曼達這一年來看似過得不錯，然而據TMZ報導，她竟在洛城市中心附近全裸行走，目擊者稱她後來隨手招了輛車，告訴司機自己剛從思覺失調的狀況中恢復平靜，然後打了911報警。

之後亞曼達被帶去鄰近的派出所，一組心理健康人員判定她需要強制留下3天，接受治療和觀察。TMZ報導亞曼達已被妥善照顧，可能會繼續待上好幾天。她被目擊一絲不掛出現的區域並不很安全，幸好身上完全沒受傷。

外型俏麗甜美的亞曼達，從小就以童星身分入行，當年排名或戲分不如她的查寧塔圖（Channing Tatum）、柴克艾福隆（Zac Efron），日後都成大牌，反而36歲的她，似乎很難在演藝界東山再起，昔日粉絲只能祝她早日康復。

年近40歲的亞曼達拜恩斯近日又傳出狀況。（取材自Instagram）
年近40歲的亞曼達拜恩斯近日又傳出狀況。（取材自Instagram）

足球 心理健康 好萊塢

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