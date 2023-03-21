重演黛妃死亡車禍 「王冠」傷口灑鹽挨轟

查爾斯與黛安娜的婚姻悲劇是「王冠」近期情節重點。（取材自IMDb）

Netflix 精裝大戲「王冠」（The Crown）過往就不斷引發英國 皇室的不滿，甚至曾要求在片頭前加註內容虛構的字幕，但Netflix始終沒有配合，而近來英國「每日郵報」發現有一輛被撞毀的道具車出現在片場，據傳已經祕密運往巴黎，敏感的人立刻聯想到這是要拍攝震驚世界的黛安娜王妃車禍 喪生片段，「每日郵報」馬上抨擊「王冠」又要在皇室的傷口上灑鹽，將這場當事人不少親友仍在世、不願意回憶起的意外事件重現。

「王冠」去年在英國伊麗莎白二世女王去世才兩個月的當口，推出的第5季中提到一堆目前已貴為國王的查爾斯和黛安娜之間婚姻失敗的內幕，還重現了黛安娜在BBC訪問中親口坦言「婚姻中有三個人，太擠」的經典畫面，這場訪問曾是現今的王儲威廉王子希望BBC永遠不要重播、讓他傷感的片段，「王冠」偏要重現，自然招來抨擊。

劇組雖然為了緬懷女王曾經停工兩天，停工的當下正好就是在拍黛安娜巴黎意外的相關內容，成了被撻伐的焦點，那時Netflix曾表示：「車禍當下的那一刻，不會在劇中出現。」而從「每日郵報」發現了被撞爛的車子道具來看，這點承諾似乎會跳票。」

當初黛安娜發生意外離世，兩個兒子威廉、哈利年幼就失去母親，受到世人同情，查爾斯卻在幾年後就跟「小三」卡蜜拉結婚，現在分別是英國國王、王后，儘管卡蜜拉奪愛這件事，不太可能被遺忘，至少外界不要一再重提，比較不會讓她繼續難堪，而「王冠」這樣做，擺明了就是不在意她的感覺，也難怪媒體要趕快先跳出來幫王后開第一槍。

有意思的是，過往曾經是獎項常勝軍的「王冠」，去年換上第三代要角，不過入圍、得獎的情況明顯與前兩代有落差，甚至連威尼斯影后伊美黛史坦頓（Imelda Staunton）扮演女王都沒能獲獎，飾演怨婦版黛安娜的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）也落空，讓人格外感到有玄機。