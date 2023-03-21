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裘莉19歲越南養子選邊站？ 沒和小布和好

記者蘇詠智／綜合報導​
派克斯（右）現在跟養母安琪莉娜裘莉比較親近，完全不理會前養父。（路透資料照片）
派克斯（右）現在跟養母安琪莉娜裘莉比較親近，完全不理會前養父。（路透資料照片）

演藝家族的下一代，總是會受到廣大關注。布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變6年多，他們的孩子們也陸續成人，來自越南、排行老二的養子派克斯（Pax），已經是個19歲的青年，近日被拍到在路上突然撩起衣服、秀出健壯的腹肌，雖然不清楚他的動機，但他的體態已引起網友討論，成為熱門話題。

過往派克斯在布裘的一堆子女之中，不算是特別出鋒頭，但也曾經和布萊德彼特、他的爸媽一起出席首映，那時三代同堂，畫面看來頗為溫馨，只是在布裘婚變後，派克斯也被裘莉拉攏過去，幾乎沒有再跟昔日的養父同台，八卦刊物曾經爆料，裘莉一度讓派克斯知道當時布萊德彼特對於收養他意願並不高，動機不言可喻，而派克斯也果真和布萊德彼特關係陷入僵局，到現在都還沒和好。

布萊德彼特（左起）以往曾帶著派克斯、喜蘿等一起出席活動。（路透資料照片）
布萊德彼特（左起）以往曾帶著派克斯、喜蘿等一起出席活動。（路透資料照片）

布裘的孩子們中，早在裘莉與布萊德彼特戀愛之前就已經在她身邊的老大麥杜斯（Maddox），對她最忠心耿耿，派克斯也是更偏向她，只有兩人的親生長女喜蘿（Shiloh），被認為與爸爸的關係最好，也一直勸媽媽不要再堅持，趕快和爸爸辦妥離婚，彼此也都能更早邁向下一階段的人生。

布萊德彼特 裘莉 越南

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