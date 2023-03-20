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李奧納多 被爆難忘超過25歲的名模

記者蘇詠智╱綜合報導
李奧納多狄卡皮歐一直不想定下來，導致每一段戀情都破局。(路透資料照片)
李奧納多狄卡皮歐一直不想定下來，導致每一段戀情都破局。(路透資料照片)

影星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)和27歲超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)號稱2月分道揚鑣，卻還是一直在派對場合上碰頭，根據「Us」雜誌的說法，兩人還是對彼此非常感興趣，至少李奧納多是如此，他在奧斯卡頒獎後派對上就算有一堆美豔辣模包圍，還是只想跟吉吉打情罵俏。

既然李奧納多對吉吉如此有愛，為何外界對他們完全不看好？因為大家都清楚李奧納多過往的「豐功偉蹟」，固然吉吉已經比他過往的擇偶對象25歲要大上一些，他還是沒有打算為她終結單身，認真談一段感情。

過去其實就有報導指出，李奧納多對「25」這個數字的堅持並不是有何特別怪癖，而是小女友們一到這個歲數就會開始計畫未來，會希望他們的戀情能夠以共組家庭為最終目標，他就是只想談戀愛、不想結婚，雙方擺明了沒共識後，「分手」就是合理的結果，因此他的每段感情差不多都撐不過女友們超過25歲。

好不容易，有個27歲的吉吉哈蒂德讓他深深著迷，吉吉想要的卻也和其他女生無異，又是李奧納多給不了的，因此兩人也只能繼續曖昧，戀情無法落實，就看李奧納多何時又會被更新的嫩妹吸引走。

吉吉哈蒂德冷豔亮麗，情場上向來不怕沒男伴。(路透資料照片)
吉吉哈蒂德冷豔亮麗，情場上向來不怕沒男伴。(路透資料照片)

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