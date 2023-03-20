李奧納多 被爆難忘超過25歲的名模

李奧納多狄卡皮歐一直不想定下來，導致每一段戀情都破局。(路透資料照片)

影星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)和27歲超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)號稱2月分道揚鑣，卻還是一直在派對場合上碰頭，根據「Us」雜誌的說法，兩人還是對彼此非常感興趣，至少李奧納多是如此，他在奧斯卡 頒獎後派對上就算有一堆美豔辣模包圍，還是只想跟吉吉打情罵俏。

既然李奧納多對吉吉如此有愛，為何外界對他們完全不看好？因為大家都清楚李奧納多過往的「豐功偉蹟」，固然吉吉已經比他過往的擇偶對象25歲要大上一些，他還是沒有打算為她終結單身，認真談一段感情。

過去其實就有報導指出，李奧納多對「25」這個數字的堅持並不是有何特別怪癖，而是小女友們一到這個歲數就會開始計畫未來，會希望他們的戀情能夠以共組家庭為最終目標，他就是只想談戀愛、不想結婚，雙方擺明了沒共識後，「分手」就是合理的結果，因此他的每段感情差不多都撐不過女友們超過25歲。