媽媽最愛的性感男神 第一名是阿湯哥 第二名是已去世的他
不同年齡、身分的女性，對於男性「性感」的標準也不會相同。在美國、英國、巴西、阿根廷都有據點的連鎖影城Showcase Cinemas，特別詢問了2000位母親誰是她們眼中最性感男神以及她們最喜歡的電影？
去年才以「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)再登演藝事業巔峰的湯姆克魯斯(Tom Cruise)穩坐冠軍，亞軍竟然是已經去世快9年的喜劇天王羅賓威廉斯(Robin Williams)，第3名則是從搞笑小生轉型為演技派的影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)，都與外界認定的「性感男星」沾不太上邊。
湯姆克魯斯走紅影壇將近40年，一直保持帥氣外表與標準身型，始終擄獲媽媽們的眼光；而羅賓威廉斯與湯姆漢克斯則分別代表幽默與體貼，也能成為熟女心目中「性感」的重要條件，長相與身材反而不是最重要。
排名第4者終於輪到傳統認定的「性感」男星，是「第六感生死戀」(Ghost)、「熱舞17」(Dirty Dancing)已故男星派屈克史威茲(Patrick Swayze)，第5名則是經典金髮帥哥勞勃瑞福(Robert Redford)，其他6到10名依序是約翰韋恩(John Wayne)、哈里遜福特(Harrison Ford)、摩根費里曼(Morgan Freeman)、艾倫瑞克曼(Alan Rickma)以及布萊德利庫柏(Bradley Cooper)。
媽媽們最愛的電影則競爭激烈，最後由溫馨音樂片「真善美」(The Sound of Music)拔得頭籌，近日再度重映的「鐵達尼號」(Titanic)僅是亞軍，季軍則是媽媽很有感的「媽媽咪呀！」(Mamma Mia!)，接下來才是「麻雀變鳳凰」(Pretty Woman)、「熱舞17」和「亂世佳人」(Gone with the Wind)。
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