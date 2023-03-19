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媽媽眼中的性感男神 湯姆克魯斯無意外奪冠 亞軍竟是他

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯是歐美媽媽們眼中永遠的性感男神。（路透資料照片）
湯姆克魯斯是歐美媽媽們眼中永遠的性感男神。（路透資料照片）

不同年齡、身分的女性，對於男性「性感」的標準也不會相同。在美國、英國、巴西、阿根廷都有據點的連鎖影城Showcase Cinemas，特別詢問了2000名母親誰是她們眼中最性感男神以及她們最喜歡的電影，除了去年才以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）再登演藝事業巔峰的湯姆克魯斯（Tom Cruise）毫無意外穩坐冠軍，亞軍竟然是已經去世快9年的喜劇天王羅賓威廉斯（Robin Williams），第3名則是從搞笑小生轉型為演技派的影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），都與外界認定的「性感男星」沾不太上邊。

羅賓威廉斯竟然也是歐美媽媽們眼中的性感男神。（路透資料照片）
羅賓威廉斯竟然也是歐美媽媽們眼中的性感男神。（路透資料照片）

湯姆克魯斯走紅影壇將近40年，一直保持帥氣外表與標準身型，儘管近期在銀幕上少有刻意賣弄性感的演出，還是讓媽媽們著迷不已。而羅賓威廉斯與湯姆漢克斯則代表幽默與體貼也能成為熟女心目中「性感」的重要條件，長相與身材反而不是最重要。排名第4的終於輪到傳統認定的「性感」男星──「第六感生死戀」（Ghost）、「熱舞17」（Dirty Dancing）已故男星派屈克史威茲（Patrick Swayze），第5名則是經典金髮帥哥勞勃瑞福（Robert Redford），其他6到10名依序是約翰韋恩（John Wayne）、哈里遜福特（Harrison Ford）、摩根費里曼（Morgan Freeman）、艾倫瑞克曼（Alan Rickman）以及布萊德利庫柏（Bradley Cooper）。

「真善美」是歐美媽媽們最喜歡的電影。（取材自IMDb）
「真善美」是歐美媽媽們最喜歡的電影。（取材自IMDb）

媽媽們最愛的電影則競爭激烈，最後由溫馨音樂片「真善美」（The Sound of Music）拔得頭籌，近日再度重映的「鐵達尼號」（Titanic）僅是亞軍，季軍則是媽媽很有感的「媽媽咪呀！」（Mamma Mia!），接下來才是「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）、「熱舞17」和「亂世佳人」（Gone with the Wind）。

湯姆克魯斯 威廉 電影

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