媽媽眼中的性感男神 湯姆克魯斯無意外奪冠 亞軍竟是他

湯姆克魯斯是歐美媽媽們眼中永遠的性感男神。(路透資料照片)

不同年齡、身分的女性,對於男性「性感」的標準也不會相同。在美國、英國、巴西、阿根廷都有據點的連鎖影城Showcase Cinemas,特別詢問了2000名母親誰是她們眼中最性感男神以及她們最喜歡的電影 ,除了去年才以「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)再登演藝事業巔峰的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)毫無意外穩坐冠軍,亞軍竟然是已經去世快9年的喜劇天王羅賓威廉 斯(Robin Williams),第3名則是從搞笑小生轉型為演技派的影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks),都與外界認定的「性感男星」沾不太上邊。

羅賓威廉斯竟然也是歐美媽媽們眼中的性感男神。(路透資料照片)

湯姆克魯斯走紅影壇將近40年,一直保持帥氣外表與標準身型,儘管近期在銀幕上少有刻意賣弄性感的演出,還是讓媽媽們著迷不已。而羅賓威廉斯與湯姆漢克斯則代表幽默與體貼也能成為熟女心目中「性感」的重要條件,長相與身材反而不是最重要。排名第4的終於輪到傳統認定的「性感」男星──「第六感生死戀」(Ghost)、「熱舞17」(Dirty Dancing)已故男星派屈克史威茲(Patrick Swayze),第5名則是經典金髮帥哥勞勃瑞福(Robert Redford),其他6到10名依序是約翰韋恩(John Wayne)、哈里遜福特(Harrison Ford)、摩根費里曼(Morgan Freeman)、艾倫瑞克曼(Alan Rickman)以及布萊德利庫柏(Bradley Cooper)。

「真善美」是歐美媽媽們最喜歡的電影。(取材自IMDb)

媽媽們最愛的電影則競爭激烈,最後由溫馨音樂片「真善美」(The Sound of Music)拔得頭籌,近日再度重映的「鐵達尼號」(Titanic)僅是亞軍,季軍則是媽媽很有感的「媽媽咪呀!」(Mamma Mia!),接下來才是「麻雀變鳳凰」(Pretty Woman)、「熱舞17」和「亂世佳人」(Gone with the Wind)。