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「侏羅紀」山姆尼爾自曝罹癌 餘生都要服藥

記者蘇詠智╱綜合報導
山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)
山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

「侏羅紀公園」(Jurassic Park)元老主角山姆尼爾(Sam Neill)近日受訪時驚曝，自己去年罹患血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤，接受化療效果不彰後，改採新型態的化療藥物治療，目前雖然成功清除癌細胞，但餘生的每個月都要服藥，避免復發。

山姆尼爾近來推出回憶錄「Did I Ever Tell You This？」（直譯：我告訴過你們這些嗎？），透露去年3月因淋巴結腫大，所以去看了醫生，接到自己竟然罹患癌症的驚人消息。翻開書的第一章他就說：「是這樣的，我是個騙子，可能快死了，我得加快寫書速度。」令人鬆了一口氣的是，他經過化療後目前癌細胞已消失，但餘生接下來的每月都要服用一種新的化療藥物，才能夠避免復發。

為了抗癌，宣傳「侏羅紀世界：統霸天下」大都交給另外兩位老搭檔蘿拉鄧(Laura Dern)與傑夫葛布倫(Jeff Goldblum)，他一面也藉著要趕快完成回憶錄，做為對抗病魔的動力。

75歲的山姆尼爾是紐西蘭、英國混血，曾赴台參與「Z字特攻隊」的演出，以「侏羅紀公園」廣為世人熟知，幾年前還曾悄悄赴台重溫當初拍攝「Ｚ」片的回憶。

他昔日與梅莉史翠普(Meryl Streep)、蘿拉鄧等合作的情況都是回憶錄中的內容，也提到過去曾碰過哪些不太好相處的演員同業，頗具趣味性。

山姆尼爾自曝去年曾經抗癌，一度以為時日無多。(Getty Images)
山姆尼爾自曝去年曾經抗癌，一度以為時日無多。(Getty Images)

癌細胞 癌症 英國

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