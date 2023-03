「侏羅紀」山姆尼爾自曝罹癌 餘生都要服藥

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

「侏羅紀公園」(Jurassic Park)元老主角山姆尼爾(Sam Neill)近日受訪時驚曝,自己去年罹患血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤,接受化療效果不彰後,改採新型態的化療藥物治療,目前雖然成功清除癌細胞 ,但餘生的每個月都要服藥,避免復發。

山姆尼爾近來推出回憶錄「Did I Ever Tell You This?」(直譯:我告訴過你們這些嗎?),透露去年3月因淋巴結腫大,所以去看了醫生,接到自己竟然罹患癌症 的驚人消息。翻開書的第一章他就說:「是這樣的,我是個騙子,可能快死了,我得加快寫書速度。」令人鬆了一口氣的是,他經過化療後目前癌細胞已消失,但餘生接下來的每月都要服用一種新的化療藥物,才能夠避免復發。

為了抗癌,宣傳「侏羅紀世界:統霸天下」大都交給另外兩位老搭檔蘿拉鄧(Laura Dern)與傑夫葛布倫(Jeff Goldblum),他一面也藉著要趕快完成回憶錄,做為對抗病魔的動力。

75歲的山姆尼爾是紐西蘭、英國 混血,曾赴台參與「Z字特攻隊」的演出,以「侏羅紀公園」廣為世人熟知,幾年前還曾悄悄赴台重溫當初拍攝「Z」片的回憶。