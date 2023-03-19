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矽銀倒閉影響 莎朗史東6000萬財產蒸發一半

記者蘇詠智／綜合報導
莎朗史東透露財產因銀行事事件蒸發一半。(路透資料照片)
莎朗史東透露財產因銀行事事件蒸發一半。(路透資料照片)

別以為只有升斗小民會成為銀行倒閉的受災戶，曾是影壇性感女王的莎朗史東(Sharon Stone)，近日接受婦女癌症研究基金會頒發勇氣獎，致詞時就提到自己的財產也因為「銀行的事」而蒸發一半。她雖沒有詳細解釋所謂「銀行的事」，但各方不難猜出恐怕與引發軒然大波的美國加州矽谷銀行倒閉有關。

莎朗史東近年經歷一連串的打擊和挑戰，她先在疫情期間失去疼愛的小姪子，近日弟弟也因心臟病發去世，然後又碰上銀行倒閉、財產損失大半，換作是常人，恐怕難接受這接連不斷的噩耗。

但她還是鼓起勇氣，對婦女癌症研究基金會的成員們表示自己依然能夠站在這個舞台上，還好的是，她還有資產能夠寫支票捐款。據估計，莎朗史東的身家原本至少有6000萬美元。

昔日和莎朗史東並稱天后的幾位1990年代超級女星，就算不一定都還在幕前活躍，身家都相當豐厚。最近才在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)擔任要角之一的蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)，嫁給「艾莉的異想世界」(Ally McBeal)原創人大衛凱利(David Kelley)，夫妻倆共有2億5000萬美元的身家。

茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)有2億5500萬美元的財產，梅格萊恩(Meg Ryan)的身家約為9000萬美元，珊卓布拉克(Sandra Bullock)更有2億8000萬美元的財產，每一位都是身價傲人的貴婦。

蜜雪兒菲佛身家很厚，復出拍戲完全為了興趣。(路透資料照片)
蜜雪兒菲佛身家很厚，復出拍戲完全為了興趣。(路透資料照片)

癌症 矽谷銀行 加州

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