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綺拉奈特莉為拍「波士頓勒殺狂」全家搬到美東

記者陳建嘉／綜合報導
綺拉奈特莉與克里斯庫柏合作「波士頓勒殺狂」。（圖：Disney+提供）
綺拉奈特莉與克里斯庫柏合作「波士頓勒殺狂」。（圖：Disney+提供）

英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）自從結婚生子之後大為減產，就連近年傳聞強尼戴普（Johnny Depp）將回歸「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean），身為主要演員的她也認為自己不會再度演出，受訪時更直接表示「伊莉莎白史旺已經以出色姿態遠航離去」，改為專注演出新片「波士頓勒殺狂」（Boston Strangler）。

該片是一部啟發自真實連環殺人案件的作品，綺拉奈特莉在電影中飾演一名首次調查謀殺案的生活組記者，「相信每個女生都能對我飾演的角色感同身受」，綺拉奈特莉在受訪時分享：「從職場上我們因為性別遭遇到的不平等待遇，到極端一點的情況，也就是影片中針對女性的殺戮，「波士頓勒殺狂」將會道出很多女性內心最深處的無奈和怒吼。」

「波士頓勒殺狂」講述1960年代繁榮又迷人的波士頓頻頻傳出手法如出一轍的女性死亡案件，由綺拉奈特莉飾演、任職於「美國人紀事報」的蘿蕾塔麥勞夫不僅是第一位將數起波士頓勒殺案串聯起來，並著手調查案件的記者，隨著神秘殺手持續殘忍地奪去一條條性命，蘿蕾塔仍堅持不懈與凱莉庫恩飾演的同事兼閨密珍寇爾繼續聯手調查，然而她們卻因當時嚴重的性別歧視陷入調查泥沼。儘管如此，她們仍不顧生命危險勇敢追查，賭上記者的尊嚴全力揭露真相。

綺拉奈特莉為了拍攝「波士頓勒殺狂」，全家人搬到美國東岸居住，她大力稱讚老公詹姆士萊頓（James Righton）是一位很優秀的旅伴，讓她減輕了不少壓力，她也放閃感謝老公在拍攝期間對自己還有女兒的照顧。

波士頓 電影 歧視

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