艾薇兒頒獎被鬧場 台上怒摑裸女雙峰

加拿大搖滾天后艾薇兒堪稱「流行龐克女王」。(取材自Instagram)

消失一段時間的加拿大 搖滾天后艾薇兒(Avril Lavigne),日前受邀出席2023朱諾獎(Juno Awards),當她在台上講話時,突然一名女子上半身全裸衝上台,保鑣勸阻無效,艾薇兒則對女子直說:「Get the fxxk off」,要她下台,當場出手甩了裸女胸部兩掌,影片一曝光掀起熱議。

綜合「CNN」、「Variety」等多家外媒報導,以及現場畫面影片在網上瘋傳,艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎,一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在艾薇兒介紹饒舌歌手AP Dhillon時,突然裸露上身衝上台 ,行為怪異游走在台上,還在艾薇兒身邊晃來晃去,且不時舉起雙手,搖晃胸前的「拯救綠地」、「歸還土地」等抗議字眼。身上寫著「拯救綠地」等字眼,疑為環保主義者。

艾薇兒上台致詞時,突然有一名裸女衝上台。(取材自推特)

艾薇兒一開始並未理會,敬業地繼續致詞、專注於介紹,但似乎保鑣勸說女子下台無效,且台下開始有騷動,艾薇兒最後忍不住當場出手甩了裸女胸部兩掌,並連續飆粗口開嗆:「Get the fxxk off!Get the fxxk off bixxh!」並揮手要她下台。

艾薇兒此舉立刻引起現場騷動,影片一曝光,網路隨即瘋傳,引發各界議論。

出道20年的艾薇兒當年被媒體封為「流行龐克公主」,她14歲時就得到在2萬人面前演出的機會,且是憑自己的實力爭取來的。

她發行生涯首張專輯「Let Go」時才17歲,「Let Go」除了在全球大賣1600萬張外,也讓艾薇兒成為英國 史上最年輕的冠軍專輯得主。