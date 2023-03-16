艾薇兒頒獎被鬧場 台上怒摑裸女雙峰

加拿大搖滾天后艾薇兒堪稱「流行龐克女王」。（取材自Instagram）

消失一段時間的加拿大 搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne），日前受邀出席2023朱諾獎（Juno Awards），當她在台上講話時，突然一名女子上半身全裸衝上台，保鑣勸阻無效，艾薇兒則對女子直說：「Get the fxxk off」，要她下台，當場出手甩了裸女胸部兩掌，影片一曝光掀起熱議。

綜合「CNN」、「Variety」等多家外媒報導，以及現場畫面影片在網上瘋傳，艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎，一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在艾薇兒介紹饒舌歌手AP Dhillon時，突然裸露上身衝上台 ，行為怪異游走在台上，還在艾薇兒身邊晃來晃去，且不時舉起雙手，搖晃胸前的「拯救綠地」、「歸還土地」等抗議字眼。身上寫著「拯救綠地」等字眼，疑為環保主義者。

艾薇兒上台致詞時，突然有一名裸女衝上台。（取材自推特）

艾薇兒一開始並未理會，敬業地繼續致詞、專注於介紹，但似乎保鑣勸說女子下台無效，且台下開始有騷動，艾薇兒最後忍不住當場出手甩了裸女胸部兩掌，並連續飆粗口開嗆：「Get the fxxk off！Get the fxxk off bixxh！」並揮手要她下台。

艾薇兒此舉立刻引起現場騷動，影片一曝光，網路隨即瘋傳，引發各界議論。

出道20年的艾薇兒當年被媒體封為「流行龐克公主」，她14歲時就得到在2萬人面前演出的機會，且是憑自己的實力爭取來的。

她發行生涯首張專輯「Let Go」時才17歲，「Let Go」除了在全球大賣1600萬張外，也讓艾薇兒成為英國 史上最年輕的冠軍專輯得主。