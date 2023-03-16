我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

艾薇兒頒獎被鬧場 台上怒摑裸女雙峰

​​娛樂新聞組／綜合報導​
加拿大搖滾天后艾薇兒堪稱「流行龐克女王」。（取材自Instagram）
加拿大搖滾天后艾薇兒堪稱「流行龐克女王」。（取材自Instagram）

消失一段時間的加拿大搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne），日前受邀出席2023朱諾獎（Juno Awards），當她在台上講話時，突然一名女子上半身全裸衝上台，保鑣勸阻無效，艾薇兒則對女子直說：「Get the fxxk off」，要她下台，當場出手甩了裸女胸部兩掌，影片一曝光掀起熱議。

綜合「CNN」、「Variety」等多家外媒報導，以及現場畫面影片在網上瘋傳，艾薇兒出席加拿大第52屆朱諾獎，一名穿著粉紅色褲子、頭戴粉紅頭巾的女子在艾薇兒介紹饒舌歌手AP Dhillon時，突然裸露上身衝上台 ，行為怪異游走在台上，還在艾薇兒身邊晃來晃去，且不時舉起雙手，搖晃胸前的「拯救綠地」、「歸還土地」等抗議字眼。身上寫著「拯救綠地」等字眼，疑為環保主義者。

艾薇兒上台致詞時，突然有一名裸女衝上台。（取材自推特）
艾薇兒上台致詞時，突然有一名裸女衝上台。（取材自推特）

艾薇兒一開始並未理會，敬業地繼續致詞、專注於介紹，但似乎保鑣勸說女子下台無效，且台下開始有騷動，艾薇兒最後忍不住當場出手甩了裸女胸部兩掌，並連續飆粗口開嗆：「Get the fxxk off！Get the fxxk off bixxh！」並揮手要她下台。

艾薇兒此舉立刻引起現場騷動，影片一曝光，網路隨即瘋傳，引發各界議論。

出道20年的艾薇兒當年被媒體封為「流行龐克公主」，她14歲時就得到在2萬人面前演出的機會，且是憑自己的實力爭取來的。

她發行生涯首張專輯「Let Go」時才17歲，「Let Go」除了在全球大賣1600萬張外，也讓艾薇兒成為英國史上最年輕的冠軍專輯得主。

加拿大 英國

上一則

摘婚戒傳婚變？劉詩詩合體吳奇隆慶生

下一則

謝霆鋒將導「警察故事」 沒打算找王菲演

延伸閱讀

影／艾薇兒朱諾獎致詞遭「裸女鬧場」 天后飆粗口要她下台

影／艾薇兒朱諾獎致詞遭「裸女鬧場」 天后飆粗口要她下台
斷開未婚夫後傳新歡 艾薇兒被曝當眾擁吻認愛嘻哈歌手

斷開未婚夫後傳新歡 艾薇兒被曝當眾擁吻認愛嘻哈歌手
艾薇兒傳當助演嘉賓 改個身分登「浪姐4」舞台？

艾薇兒傳當助演嘉賓 改個身分登「浪姐4」舞台？
與新歡共進晚餐？ 艾薇兒爆解除婚約

與新歡共進晚餐？ 艾薇兒爆解除婚約

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半