1870萬人看楊紫瓊拿奧斯卡影后 電視轉播收視率回升

楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」成為奧斯卡首位亞洲影后。（路透）

美國廣播公司（ABC）電視網13日表示，奧斯卡 金像獎頒獎典禮電視收視率連續2年攀升，有1870萬人收看這場由科幻片「媽的多重宇宙 」稱霸、備受好評的典禮。

男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）奪下第95屆奧斯卡最佳男主角獎。女星楊紫瓊不負眾望，憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）精湛演出，成為奧斯卡首位亞裔影后，本片也順利抱走壓軸的最佳影片大獎。

中央社引述法新社報導，本屆頒獎典禮由脫口秀明星吉米金摩（Jimmy Kimmel）回鍋主持，加上「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）和「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）等賣座鉅片入圍加持，主辦單位亟盼吸引觀眾回流。

本屆奧斯卡頒獎典禮電視轉播平均收視率比去年增加12%。去年典禮最令人記憶猶新的一幕，恐怕是男星威爾史密斯（Will Smith）在舞台上掌摑諧星克里斯洛克（Chris Rock）的意外插曲。

好萊塢 最大盛事奧斯卡頒獎典禮歷來收視率最低的一次落在2021年，當時在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，典禮規模大幅縮水，僅吸引約1000萬名電視觀眾收看。

受直播主和社群媒體流傳精采片段瓜分影響，電視轉播觀眾廣泛流失，因此收視率回升對現場頒獎典禮來說可謂為一劑強心針。

不過，昨天的收視率仍是奧斯卡頒獎典禮歷來第三低。

樂壇巨星蕾哈娜（Rihanna）和女神卡卡（Lady Gaga）相繼獻唱。經過去年臭名遠播的「巴掌事件」後，這屆典禮普遍受到好評。

多位獲獎人上台含淚發表得獎感言，娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）表示，這場典禮「幸好不太有戲劇性，情緒上相當令人感動」。

娛樂週刊「綜藝」（Variety）稱這場典禮「沒什麼新意」，但「很有品味」。

但「紐約時報」表示，少了大爆冷門或舞台上的暴力，讓典禮成了一場中規中矩、打安全牌的活動，「老老實實地照著劇本走」。