布蘭登費雪奧斯卡稱帝 2兒帥到上熱搜

布蘭登費雪(中)帶著兩個帥氣兒子利蘭(左)、霍登(右)出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)

好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）奪下第95屆奧斯卡獎 影帝，打敗強敵柯林法洛（Colin Farrell）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler），布蘭登一得知獲獎時立刻泣不成聲，全場也起立鼓掌恭喜，他上台後感動致謝影藝學院願意肯定這個勇敢的作品，也謝謝劇組始終相挺，「謝謝你們讓我登上『我的鯨魚老爸』這一艘船」。

布蘭登提到自己在30多年前入行，也曾經發生很多不好的事，但當時他並沒有好好把握，直到失去了才了解，「我只想說感謝這個獎，沒有這個角色，我無法拿到這個獎」，更表示這個角色也像是鯨魚一樣沉潛在海底深處，「我看著身邊許多重要的人，始終一直陪伴我，像是我的兒子，像是我的伴侶，謝謝你們」。

除此之外，布蘭登費雪的兩個兒子，利蘭、霍登也伴隨著一起現身，兩人都已經20多歲，憑著繼續父親的高顏值，目前已都是專業模特兒，帥氣臉龐一度登上推特熱搜排行榜，未來是否會隨著父親之路成為演員，同樣也拭目以待。

布蘭登曾以俊美動作男星形象深植人心，卻在近年經歷受傷、婚變，更在20年前被金球獎 主辦單位的男性高層性騷擾 ，舉發後卻反而慘遭封殺，演藝事業跌落谷底。事隔多年，才終於以「我的鯨魚老爸」回歸，演活試圖要與女兒修復關係的文學教授。