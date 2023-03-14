我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

布蘭登費雪奧斯卡稱帝 2兒帥到上熱搜

記者陳建嘉／綜合報導
布蘭登費雪(中)帶著兩個帥氣兒子利蘭(左)、霍登(右)出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)
布蘭登費雪(中)帶著兩個帥氣兒子利蘭(左)、霍登(右)出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)

好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）奪下第95屆奧斯卡獎影帝，打敗強敵柯林法洛（Colin Farrell）、奧斯汀巴特勒（Austin  Butler），布蘭登一得知獲獎時立刻泣不成聲，全場也起立鼓掌恭喜，他上台後感動致謝影藝學院願意肯定這個勇敢的作品，也謝謝劇組始終相挺，「謝謝你們讓我登上『我的鯨魚老爸』這一艘船」。

布蘭登提到自己在30多年前入行，也曾經發生很多不好的事，但當時他並沒有好好把握，直到失去了才了解，「我只想說感謝這個獎，沒有這個角色，我無法拿到這個獎」，更表示這個角色也像是鯨魚一樣沉潛在海底深處，「我看著身邊許多重要的人，始終一直陪伴我，像是我的兒子，像是我的伴侶，謝謝你們」。

除此之外，布蘭登費雪的兩個兒子，利蘭、霍登也伴隨著一起現身，兩人都已經20多歲，憑著繼續父親的高顏值，目前已都是專業模特兒，帥氣臉龐一度登上推特熱搜排行榜，未來是否會隨著父親之路成為演員，同樣也拭目以待。

布蘭登曾以俊美動作男星形象深植人心，卻在近年經歷受傷、婚變，更在20年前被金球獎主辦單位的男性高層性騷擾，舉發後卻反而慘遭封殺，演藝事業跌落谷底。事隔多年，才終於以「我的鯨魚老爸」回歸，演活試圖要與女兒修復關係的文學教授。

性騷擾 奧斯卡獎 金球獎

上一則

鋒菲才牽手 李亞鵬與妻十指緊扣

下一則

消失1年半 趙薇47歲生日獻聲粉絲

延伸閱讀

楊紫瓊奪奧斯卡影后 李連杰暖抱 李冰冰曝敬業舉動

楊紫瓊奪奧斯卡影后 李連杰暖抱 李冰冰曝敬業舉動
奧斯卡上各種重逢 魔宮、神鬼、今生新娘 最催淚卻是他

奧斯卡上各種重逢 魔宮、神鬼、今生新娘 最催淚卻是他
奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜
楊紫瓊奪奧斯卡影后 「媽的多重宇宙」橫掃7獎

楊紫瓊奪奧斯卡影后 「媽的多重宇宙」橫掃7獎

熱門新聞

楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴