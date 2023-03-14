魔宮、神鬼、今生新娘…奧斯卡頒獎上演影星重逢記

安蒂麥道威爾（左）與合演「妳是我今生的新娘」休葛蘭再度同台。（路透）

今年奧斯卡 頒獎典禮，除了獎項得主的宣布外，剛好也正上演各種重逢，除了已推出29年的「妳是我今生的新娘」（Four Weddings and a Funeral）男女主角休葛蘭（Hugh Grant）、安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）連手頒發最佳美術設計獎外，得到最佳男配角的關繼威，與新作「法貝爾曼」（The Fabelmans）入圍 的史蒂芬史匹柏，（Steven Spielberg）也是事隔多年再聚首，他們昔日合作「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）時，當年的女主角凱蒂卡普蕭（Kate Capshaw）正是今日的史匹柏夫人，三人當然要藉此機會再度合照。

而「魔宮傳奇」的老夥伴還不只這三位，頒發最佳影片大獎的哈里遜福特（Harrison Ford）是片中男主角，當他一走到台前，轉播鏡頭立刻拍到台下關繼威開心興奮的表情，最後果然由關繼威演出的「媽的多重宇宙 」得獎，關繼威和其他主要演員、人員上台後還趁機與哈里遜福特來個擁抱，影迷也都感慨，當年的小朋友今日都已是奧斯卡得主，80歲的福伯還只入圍過一次，不知道有沒有機會擁有屬於自己的小金人？ 關繼威（右）在台上和昔日「魔宮傳奇」夥伴哈里遜福特擁抱。（路透）

最受矚目的演技獎得主，彼此也曾有過合作關係，影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）和最佳男配角關繼威曾在「搖滾原始人」（Encino Man）有對手戲，影后楊紫瓊曾在布蘭登費雪掛帥的「神鬼傳奇3」（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）扮演法力強大的女巫，在新科帝后大合照時，兩人當年同台的模樣也再次於觀眾心中浮現。