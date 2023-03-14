魔宮、神鬼、今生新娘…奧斯卡頒獎上演影星重逢記
今年奧斯卡頒獎典禮，除了獎項得主的宣布外，剛好也正上演各種重逢，除了已推出29年的「妳是我今生的新娘」（Four Weddings and a Funeral）男女主角休葛蘭（Hugh Grant）、安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）連手頒發最佳美術設計獎外，得到最佳男配角的關繼威，與新作「法貝爾曼」（The Fabelmans）入圍的史蒂芬史匹柏，（Steven Spielberg）也是事隔多年再聚首，他們昔日合作「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）時，當年的女主角凱蒂卡普蕭（Kate Capshaw）正是今日的史匹柏夫人，三人當然要藉此機會再度合照。
而「魔宮傳奇」的老夥伴還不只這三位，頒發最佳影片大獎的哈里遜福特（Harrison Ford）是片中男主角，當他一走到台前，轉播鏡頭立刻拍到台下關繼威開心興奮的表情，最後果然由關繼威演出的「媽的多重宇宙」得獎，關繼威和其他主要演員、人員上台後還趁機與哈里遜福特來個擁抱，影迷也都感慨，當年的小朋友今日都已是奧斯卡得主，80歲的福伯還只入圍過一次，不知道有沒有機會擁有屬於自己的小金人？
最受矚目的演技獎得主，彼此也曾有過合作關係，影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）和最佳男配角關繼威曾在「搖滾原始人」（Encino Man）有對手戲，影后楊紫瓊曾在布蘭登費雪掛帥的「神鬼傳奇3」（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）扮演法力強大的女巫，在新科帝后大合照時，兩人當年同台的模樣也再次於觀眾心中浮現。
而最讓人感傷的，則是約翰屈伏塔（John Travolta）擔任緬懷去世影人段落的引言人，他明顯語帶哽咽，觀眾一下子不明白何以他情緒如此激動，等到畫面一出來，第一位正是和他合演經典賣座片的演歌雙棲傳奇女星奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton John），此時才顯出主辦單位的用心。
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