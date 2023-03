魔宮、神鬼、今生新娘…奧斯卡頒獎上演影星重逢記

安蒂麥道威爾(左)與合演「妳是我今生的新娘」休葛蘭再度同台。(路透)

今年奧斯卡 頒獎典禮,除了獎項得主的宣布外,剛好也正上演各種重逢,除了已推出29年的「妳是我今生的新娘」(Four Weddings and a Funeral)男女主角休葛蘭(Hugh Grant)、安蒂麥道威爾(Andie MacDowell)連手頒發最佳美術設計獎外,得到最佳男配角的關繼威,與新作「法貝爾曼」(The Fabelmans)入圍 的史蒂芬史匹柏,(Steven Spielberg)也是事隔多年再聚首,他們昔日合作「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)時,當年的女主角凱蒂卡普蕭(Kate Capshaw)正是今日的史匹柏夫人,三人當然要藉此機會再度合照。

而「魔宮傳奇」的老夥伴還不只這三位,頒發最佳影片大獎的哈里遜福特(Harrison Ford)是片中男主角,當他一走到台前,轉播鏡頭立刻拍到台下關繼威開心興奮的表情,最後果然由關繼威演出的「媽的多重宇宙 」得獎,關繼威和其他主要演員、人員上台後還趁機與哈里遜福特來個擁抱,影迷也都感慨,當年的小朋友今日都已是奧斯卡得主,80歲的福伯還只入圍過一次,不知道有沒有機會擁有屬於自己的小金人? 關繼威(右)在台上和昔日「魔宮傳奇」夥伴哈里遜福特擁抱。(路透)

最受矚目的演技獎得主,彼此也曾有過合作關係,影帝布蘭登費雪(Brendan Fraser)和最佳男配角關繼威曾在「搖滾原始人」(Encino Man)有對手戲,影后楊紫瓊曾在布蘭登費雪掛帥的「神鬼傳奇3」(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)扮演法力強大的女巫,在新科帝后大合照時,兩人當年同台的模樣也再次於觀眾心中浮現。