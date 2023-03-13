奧斯卡頒獎禮 甄子丹遭抵制仍現身 范冰冰霸氣回歸紅毯

甄子丹與妻子汪詩詩一同走紅毯。（Getty Images）

第95屆「奧斯卡 金像獎」頒獎典禮登場，日前發言稱反送中 「是暴動」引起網友熱議的武打巨星甄子丹 ，是否出息引起關注，另外一位因逃稅事件遭封殺的中國藝人范冰冰現身紅毯，亦引起關注。

武打巨星甄子丹今年同步獲選為中國香港區的全國政協委員代表，也將成為奧斯卡頒獎嘉賓。但他近期接受英國雜誌「GQ Hype」訪問時語出驚人，提到2019年香港反送中運動「不是抗議，是暴動」，並強調是依照自己的親身經歷所說，引發網友熱議。

民運人士王丹早前在該言論一出，就多次表明抵制甄子丹，要求奧斯卡不能讓甄子丹出席，並拒看他所有主演電影，並提到連署抵制甄子丹的簽名已突破10萬人。

王丹又在推特發出典禮現場照片，同時表示「已經到抗議現場，幾條街都封住了」，不過甄子丹與妻子已到現場。

甄子丹在奧斯卡頒獎典禮現場介紹奧斯卡最佳原創歌曲提名表演之「隨時準備著各種轉折，這一秒你還好好的，下一秒你的手指就變熱狗了。感受人生的變化和多重宇宙的旅程」──「This is a life」(媽的多重宇宙)。

范冰冰身穿一襲銀色深V禮服，搭配上深綠色披肩。（歐新社）

此外，一向是紅毯寵兒的中國女星范冰冰，2018年因鬧出陰陽合約逃稅案，被點名為「劣跡藝人」，演藝事業一夕之間遭到冰封。沉寂五年後，她大動作出席奧斯卡。只見她身穿一襲銀色深V禮服，搭配上深綠色披肩，優雅高貴，但最吸睛的還是胸前的豐滿雙球。