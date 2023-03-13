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休葛蘭星光大道受訪 應答被轟粗魯無禮

記者蘇詠智／綜合報導
休葛蘭在奧斯卡星光大道訪問的無禮表現，遭到網友圍剿。（取材自ABC）
休葛蘭在奧斯卡星光大道訪問的無禮表現，遭到網友圍剿。（取材自ABC）

去年奧斯卡頒獎典禮，威爾史密斯（Will Smith）衝上台甩了堅持開他妻子生病落髮笑話的克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，變成廣大歐美觀眾眼中的「暴力惡棍」，形象和人氣跌谷底，至今還無法翻身。今年典禮進行到現在，還沒有人脫序演出，不過已經有被網友罵到翻的典禮來賓，就是昔日以浪漫喜劇聞名、近來多半飾演怪老頭的英國男星休葛蘭（Hugh Grant）。

休葛蘭在星光大道接受主持人之一艾希莉葛雷漢（Ashley Graham）的訪問，被稱為「近期記憶中在電視上看過最讓人不舒服的80秒」，只見艾希莉興高采烈地提出一些星光大道制式訪問題目，像是問休葛蘭關於他的服裝、他最期待本屆典禮的那些方面或是最期待哪些人得獎等等，休葛蘭明顯表示出不感興趣，對於服裝品牌，他簡答：「來自我的裁縫師。」有沒有期待典禮那些部分：「沒有很多。」問他有無看了哪些入圍片、最期待誰得獎，他則回答：「其實，沒有任何哪一位。」

艾希莉葛雷漢（左）很努力要訪問休葛蘭，對方卻幾乎愛理不理。（取材自ABC）
艾希莉葛雷漢（左）很努力要訪問休葛蘭，對方卻幾乎愛理不理。（取材自ABC）

艾希莉只好提到他近期在「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion:A Knives Out Mystery）的客串亮相，休葛蘭講得更白：「我幾乎沒怎麼在裡面。」艾希莉只好問道：「但你還是拍得很有樂趣吧？」休葛蘭對此答道：「差不多。」

或許休葛蘭真的對這些制式題目都感到很厭煩，網友認為他的應答簡直對艾希莉無禮到極點，為艾希莉抱不平：「她也不過就是要做好自己的工作，有必要這樣粗魯無禮嗎？真是個混蛋。」或是這麼寫道：「艾希莉很可愛、很專業，休葛蘭就是個混帳。」更有人直接罵休葛蘭：「真是惡心透頂。」

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