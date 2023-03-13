「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

獲得本屆奧斯卡獎 11項提名的「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All At Once)自去年3月11日首映以來，佳評如潮，橫掃全球主要電影 獎項，12日晚上在奧斯卡頒獎典禮上一舉囊括最佳影片、導演、女主角等七項大獎，可謂實至名歸的超級大贏家。

來自麻薩諸塞州的關家永(Daniel Kwan)，父親來自香港，母親是台灣人。他與來自阿拉巴馬州的舒奈特(Daniel Scheinert)同在波士頓艾默生學院(Emerson College )主修電影，組成「丹尼爾二人組」(the Daniels)合作拍攝影片，處女作是2016年上映的「屍控奇幻旅程」(Swiss Army Man)，電影「媽的多重宇宙」是兩人第二部作品，預算僅1430萬元的小成本影片，卻締造逾1億元的全球票房。

「媽的多重宇宙」大受好評連導演舒奈特也始料未及：「感覺好像是我們走入自己的電影裡，然後在某個時刻，就從笑話裡突然被拉回到自己的生活，然後對自己說，這是不是很酷呢？」

融合存在主義與雜燴式的荒誕主義，就連因本片而獲得最佳女配角獎的潔美李寇蒂斯都說她剛接到劇本的時候，「完全不懂裡面到底在講什麼。」

「媽的多重宇宙」不按牌理出牌，「丹尼爾二人組」更從未想過要藉此片登上奧斯卡舞台，舒奈特回憶拍片當時曾向演員和工作人員開玩笑表示：「我們不是在拍奧斯卡電影，這部影片強調的是量、不是質。」結果卻獲得11項奧斯卡提名，堪稱有史以來，奧斯卡最具反指標性的提名電影。

許多影評認為「媽的多重宇宙」對於年齡偏長的影藝學院會員來說，內容太過荒誕不羈，恐怕不討喜。結果證明完全錯誤，電影上映後接連獲得好萊塢製片人協會、演員工會以及導演工會等頒發最佳影片獎，最後在奧斯卡典禮上出盡鋒頭。

「我們身處一個不斷變化的時代，我認為這部電影以某種方式引起共鳴，至少對我們而言有反映出現實的感覺。」關家永補充道：「大家對這部電影的回應確實肯定一件事，就是你看到我看到的。」

舒奈特則認為這部電影成功的「秘密武器」在於全體演員陣容，即使電影不合觀眾口味，觀眾「也不會討厭關繼威或楊紫瓊」。

拜電影之賜，童星出身的關繼威息影20年後，意外鹹魚翻身，憑藉本片奪得最佳男配角。楊紫瓊也從過去的武打明星一躍成為國際影壇實力派演員，從金球獎一路過關斬將，終於順利拿下奧斯卡影后。