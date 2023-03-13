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奧斯卡／俄異議領袖納瓦尼紀錄片奪獎 妻：夢想你重獲自由那天

編譯張君堯／即時報導
第95屆奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮，講述俄羅斯反對派領袖納瓦尼（圖左）的紀錄片「Navalny」奪下最佳紀錄片獎，妻子尤利雅（圖右）與導演在獲獎後一同上台致詞。（歐新社、美聯社）
第95屆奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮，講述俄羅斯反對派領袖納瓦尼（圖左）的紀錄片「Navalny」奪下最佳紀錄片獎，妻子尤利雅（圖右）與導演在獲獎後一同上台致詞。（歐新社、美聯社）

第95屆奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮，講述俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2020年中毒險些喪命、隔年返回莫斯科又遭拘留的紀錄片「Navalny」奪下最佳紀錄片獎。

多家外媒報導，「Navalny」是由CNN影業（CNN Films）和HBO Max一同製作，片中納瓦尼與調查新聞媒體「Bellingcat」合作，一同揭露2020年派往毒害納瓦尼的俄國聯邦調查局（FSB）特務。在影片結尾，納瓦尼被問到如果他被殺，他想向俄羅斯人民傳達什麼訊息時，他回答道「你們不能放棄」。

納瓦尼的妻子尤利雅（Yulia Navalnaya）與導演羅赫（Daniel Roher）在獲獎後一同上台致詞，前者稱「我的丈夫因說實話而入獄，我的丈夫為了捍衛民主而入獄」，並向丈夫喊話「我夢想著你獲得自由的那一天，我們的國家也將會獲得自由，保持堅強我的愛人，謝謝你」。

羅赫則說道「世界沒有忘記你向我們所有人傳達的重要訊息，我們不能、也不該害怕反對獨裁者和威權主義」，納瓦尼的女兒達利亞（Daria Navalnaya）也表示對這部紀錄片得到應有關注幹道高興，並稱「不要停止為全世界的民主和自由而戰，我們要把我父親救出來，我們會繼續戰鬥」。

納瓦尼去年5月曾對一項判決提出上訴但未獲成功，他將俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）描繪成「一個注定要失敗的瘋子」，並批評普亭「對烏克蘭發動了一場愚蠢的戰爭，屠殺烏克蘭和俄羅斯的無辜人民」。

納瓦尼 俄羅斯 普亭

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