奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞

楊紫瓊一襲白裙流蘇裙亮相奧斯卡。(Getty Images)

楊紫瓊 一襲白裙流蘇裙亮相12日晚上的奧斯卡 頒獎典禮,「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All At Once)幾乎稱霸今年好萊塢的每一場頒獎典禮。

范冰冰以奧斯卡評委會員身分出席頒獎典禮,一身銀綠色禮服超級貴氣。(Getty Images)

范冰冰以奧斯卡評委會員身分出席頒獎典禮,一身銀綠色禮服超級貴氣。(Getty Images)

過往慣例由去年的演技獎得主負責頒發今年的帝后與男女配角獎,威爾史密斯(Will Smith)如無意外,今年就會由他揭曉影后大獎花落誰家,但掌摑事件讓他被判10年不得出席奧斯卡主辦單位—美國影藝學院舉辦的任何活動,因此各方好奇到底由誰來接手他宣布得主,目前此獎項仍被認為是「媽的多重宇宙」楊紫瓊和「TÁR塔爾」(Tár)凱特布蘭琪(Cate Blanchett)的激戰,而首位也是目前為止唯一的非白人影后荷莉貝瑞(Halle Berry)受邀出席本屆典禮,有無可能暗示另一位非白人影后的誕生?外界拭目以待。

此外,在漫威「黑豹」(Black Panther)系列扮演皇家護衛長的戴娜葛里拉(Danai Gurira),頂著一串「沖天炮」髮型走上星光大道,儘管髮色明顯不同,髮型卻令人很難不聯想到「辛普森家庭」(The Simpsons)的媽媽美枝的經典藍色沖天炮頭髮,對華人觀眾來說,也會聯想到「神龍教主」林青霞的髮型,充滿另類趣味。

戴娜葛里拉的「沖天炮」髮型彷彿似曾相識。(美聯社)