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奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞

奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞

記者蘇詠智／即時報導
楊紫瓊一襲白裙流蘇裙亮相奧斯卡。(Getty Images)
楊紫瓊一襲白裙流蘇裙亮相奧斯卡。(Getty Images)

楊紫瓊一襲白裙流蘇裙亮相12日晚上的奧斯卡頒獎典禮，「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）幾乎稱霸今年好萊塢的每一場頒獎典禮。

范冰冰以奧斯卡評委會員身分出席頒獎典禮，一身銀綠色禮服超級貴氣。(Getty I...
范冰冰以奧斯卡評委會員身分出席頒獎典禮，一身銀綠色禮服超級貴氣。(Getty Images)

范冰冰以奧斯卡評委會員身分出席頒獎典禮，一身銀綠色禮服超級貴氣。(Getty I...
范冰冰以奧斯卡評委會員身分出席頒獎典禮，一身銀綠色禮服超級貴氣。(Getty Images)

過往慣例由去年的演技獎得主負責頒發今年的帝后與男女配角獎，威爾史密斯（Will Smith）如無意外，今年就會由他揭曉影后大獎花落誰家，但掌摑事件讓他被判10年不得出席奧斯卡主辦單位—美國影藝學院舉辦的任何活動，因此各方好奇到底由誰來接手他宣布得主，目前此獎項仍被認為是「媽的多重宇宙」楊紫瓊和「TÁR塔爾」（Tár）凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的激戰，而首位也是目前為止唯一的非白人影后荷莉貝瑞（Halle Berry）受邀出席本屆典禮，有無可能暗示另一位非白人影后的誕生？外界拭目以待。

此外，在漫威「黑豹」（Black Panther）系列扮演皇家護衛長的戴娜葛里拉(Danai Gurira)，頂著一串「沖天炮」髮型走上星光大道，儘管髮色明顯不同，髮型卻令人很難不聯想到「辛普森家庭」(The Simpsons)的媽媽美枝的經典藍色沖天炮頭髮，對華人觀眾來說，也會聯想到「神龍教主」林青霞的髮型，充滿另類趣味。

戴娜葛里拉的「沖天炮」髮型彷彿似曾相識。（美聯社）
戴娜葛里拉的「沖天炮」髮型彷彿似曾相識。（美聯社）

「辛普森家庭」的老媽美枝那藍色沖天炮頭，讓無數觀眾印象深刻。(取材自IMDb)
「辛普森家庭」的老媽美枝那藍色沖天炮頭，讓無數觀眾印象深刻。(取材自IMDb)

媽的多重宇宙 奧斯卡 楊紫瓊

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