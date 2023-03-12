我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

班珍婚新挑戰？珍妮佛「獨占」孩子惹前夫不滿

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲婚後一直被八卦刊物唱衰。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲婚後一直被八卦刊物唱衰。（路透資料照片）

好萊塢一堆離婚夫妻選擇共同監護彼此的孩子，卻不見得每一對都在照顧孩子的方式上取得共識，就像珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和前夫馬克安東尼（Jennifer Lopez），雖然談妥他們的一對龍鳳胎在離婚後主要跟著媽媽生活，但馬克的現任妻子娜迪亞費洛拉（Nadia Ferreira）卻對此感到很有意見，認為小孩畢竟不是專屬於父母親的任何一方，珍妮佛沒有權力「獨霸」孩子們。

專門報導明星與名流八卦的Radar Online，稱年輕美豔的模特兒娜迪亞，想要跟控制欲超強的珍妮佛「搶小孩」，認為珍妮佛已經一年到頭都跟一兒一女住在一起，他們至少暑假的時候，應該來跟爸爸相處，順便認識她這位小媽，珍妮佛只怕沒那麼容易就範，也許一場親媽與後媽的戰爭即將引爆。

可是比起兩個女人的戰火，男人之間的結更難解。Radar Online稱馬克安東尼打從珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克（Ben Affleck）重燃愛火就驚訝不已，他聽過一大堆班艾佛列克情緒化、說風就是雨的負面傳聞，也很不滿他在珍妮佛尚未與前未婚夫A-Rod徹底分手就跟她曖昧，想到自己的一雙子女要常常跟班艾佛列克住在一起，就覺得很不情願，被激發出「想把孩子要回來」的念頭。

自從班珍去年宣告復合、甚至結婚，八卦媒體即一路不停唱衰，現在除了他們自己之外，連小孩子跟前夫、前夫現任伴侶都被扯進來，可真要讓他們一個頭兩個大。

馬克安東尼（左）與娜迪亞費洛拉也快要有自己的孩子。（取材自Instagram）
馬克安東尼（左）與娜迪亞費洛拉也快要有自己的孩子。（取材自Instagram）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

上一則

阿Sa說溜嘴 賭王千金4月婚伴娘是鄧紫棋

下一則

「眼睛會演戲」 梁朝偉獲亞洲電影貢獻獎

延伸閱讀

伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」
班珍又有大挑戰？珍妮佛洛佩茲前夫和現任妻子要來找碴

班珍又有大挑戰？珍妮佛洛佩茲前夫和現任妻子要來找碴
小布熱戀新女友 傳前前妻安妮絲頓不是滋味

小布熱戀新女友 傳前前妻安妮絲頓不是滋味
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 婚姻成一場災難？

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 婚姻成一場災難？

熱門新聞

這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11
趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜