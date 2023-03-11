班珍又有大挑戰？珍妮佛洛佩茲前夫和現任妻子要來找碴

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲婚後一直被八卦刊物唱衰。（路透資料照片）

好萊塢一堆離婚夫妻選擇共同監護彼此的孩子，卻不見得每一對都在照顧孩子的方式上取得共識，就像珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）和前夫馬克安東尼（Marc Anthony），雖然談妥他們的一對龍鳳胎在離婚後主要跟著媽媽生活，但馬克的現任妻子娜迪亞費洛拉（Nadia Ferreira）卻對此感到很有意見，認為小孩畢竟不是專屬於父母親的任何一方，就算珍妮佛洛佩茲與馬克安東尼早就離婚，卻都是小孩的爸媽，珍妮佛洛佩茲沒有權力「獨霸」孩子們，特別是小孩都沒有時間跟她相處、與她認識，她好歹也是他們爸爸的現任伴侶，這樣令她無法接受。

專門報導明星與名流八卦 的Radar Online，稱年輕美豔的模特兒娜迪亞費洛拉，想要跟控制欲超強的珍妮佛洛佩茲「搶小孩」，認為珍妮佛洛佩茲已經一年到頭都跟一兒一女住在一起，他們至少暑假的時候，應該來跟爸爸相處，順便認識她這位小媽，珍妮佛只怕沒那麼容易就範，也許一場親媽與後媽的戰爭即將引爆。

可是比起兩個女人的戰火，男人之間的結更難解。Radar Online稱馬克安東尼打從珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克 （Ben Affleck）重燃愛火就驚訝不已，他聽過一大堆班艾佛列克情緒化、說風就是雨的負面傳聞，也很不滿他在珍妮佛洛佩茲尚未與前未婚夫「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）徹底分手就跟她曖昧，想到自己的一雙子女要常常跟班艾佛列克住在一起，就覺得很不情願，被激發出「想把孩子要回來」的念頭。