我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周恩來後首位直升總理 李強上任首重疫後重振經濟

哪國人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

班珍又有大挑戰？珍妮佛洛佩茲前夫和現任妻子要來找碴

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲婚後一直被八卦刊物唱衰。（路透資料照片）
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲婚後一直被八卦刊物唱衰。（路透資料照片）

好萊塢一堆離婚夫妻選擇共同監護彼此的孩子，卻不見得每一對都在照顧孩子的方式上取得共識，就像珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和前夫馬克安東尼（Marc Anthony），雖然談妥他們的一對龍鳳胎在離婚後主要跟著媽媽生活，但馬克的現任妻子娜迪亞費洛拉（Nadia Ferreira）卻對此感到很有意見，認為小孩畢竟不是專屬於父母親的任何一方，就算珍妮佛洛佩茲與馬克安東尼早就離婚，卻都是小孩的爸媽，珍妮佛洛佩茲沒有權力「獨霸」孩子們，特別是小孩都沒有時間跟她相處、與她認識，她好歹也是他們爸爸的現任伴侶，這樣令她無法接受。

專門報導明星與名流八卦的Radar Online，稱年輕美豔的模特兒娜迪亞費洛拉，想要跟控制欲超強的珍妮佛洛佩茲「搶小孩」，認為珍妮佛洛佩茲已經一年到頭都跟一兒一女住在一起，他們至少暑假的時候，應該來跟爸爸相處，順便認識她這位小媽，珍妮佛只怕沒那麼容易就範，也許一場親媽與後媽的戰爭即將引爆。

可是比起兩個女人的戰火，男人之間的結更難解。Radar Online稱馬克安東尼打從珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克（Ben Affleck）重燃愛火就驚訝不已，他聽過一大堆班艾佛列克情緒化、說風就是雨的負面傳聞，也很不滿他在珍妮佛洛佩茲尚未與前未婚夫「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）徹底分手就跟她曖昧，想到自己的一雙子女要常常跟班艾佛列克住在一起，就覺得很不情願，被激發出「想把孩子要回來」的念頭。

自從班珍去年宣告復合、甚至結婚，八卦媒體即一路不停唱衰，現在除了他們自己之外，連小孩子跟前夫、前夫現任伴侶都被扯進來，可真要讓他們一個頭兩個大。

馬克安東尼（左）與娜迪亞費洛拉也快要有自己的孩子。（取材自Instagram）
馬克安東尼（左）與娜迪亞費洛拉也快要有自己的孩子。（取材自Instagram）

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 八卦

上一則

「漂亮寶貝」無預警公開被性侵傷痛 兩個女兒得知嚇傻

下一則

孫耀威驚曝「高爾夫球打到頭」濺血 5公分傷口超驚悚

延伸閱讀

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 婚姻成一場災難？

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 婚姻成一場災難？
婚姻真的出問題？班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲都怪對方

婚姻真的出問題？班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲都怪對方
洛佩茲、小班新愛巢 1.5萬平方呎莊園曝光 掛牌3450萬元

洛佩茲、小班新愛巢 1.5萬平方呎莊園曝光 掛牌3450萬元

熱門新聞

這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11
趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47

超人氣

更多 >
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬
有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理