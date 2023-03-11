伊卓瑞斯再扮「路德探長」 為捍衛正義越獄

伊卓瑞斯艾巴（左）自稱是安迪瑟金斯的影迷，最愛他在「魔戒」系列演出的「咕嚕」。（圖：Netflix提供）

伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）曾演過「雷神索爾」（Thor）系列、「環太平洋」（Pacific Rim）等賣座電影 ，近期回歸影集成名作改編電影「路德探長：落日之殤」（Luther: The Fallen Sun）再扮經典角色「路德探長」，日前接受台灣媒體聯訪，提到自己曾獲「全球最性感男人」頭銜，雖表示不認為自己有這麼帥，但仍開心說「當然被這麼多人誇讚，是一件很開心的事」。

伊卓瑞斯因主演熱門懸疑影集「路德探長」一舉成名，更演出多部賣座電影，這次的路德探長卻因意外成為階下囚，無法追捕神祕的連環殺手，對方更在網路上嘲笑這位神探，讓路德決定越獄，將兇手緝捕到案，過程緊張刺激。

有一段戲必須潛水近五分鐘，「這對我來說是個挑戰，因為我從未嘗試過」，也表示路德不是傳統的超級英雄，「他可以打，但他不是武術家，他也可以跑，但他不是長跑選手，他靠的就是勇猛以及不鬆懈的耐力，就為了捍衛正義」。

電影版大反派由安迪瑟金斯扮演，伊卓瑞斯坦言他一直都是安迪的影迷，「無論是『魔戒』（The Lord of the Rings）的咕嚕，或是『猩球崛起』（War for the Planet of the Apes）系列的凱薩，他不斷塑造令人難以置信的角色，我很高興他答應演出這部電影」，並說這個反派看似平凡人，卻擁有高智慧以及非凡的惡意，「安迪的表演非常驚人」。

伊卓瑞斯多年以來一直被認定是飾演下一代007詹姆斯龐德 的首要人選，更有可能成為首位黑人 版007，他先前曾提到無論是否獲選，都不會太有得失心，「不過路德探長比詹姆斯龐德更貼近現實，他生活在充滿罪犯的危險城市，至於龐德的高科技特務世界，相比之下比較天馬行空」。「路德探長：落日之殤」已在Netflix上線。