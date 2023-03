伊卓瑞斯再扮「路德探長」 為捍衛正義越獄

伊卓瑞斯艾巴(左)自稱是安迪瑟金斯的影迷,最愛他在「魔戒」系列演出的「咕嚕」。(圖:Netflix提供)

伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)曾演過「雷神索爾」(Thor)系列、「環太平洋」(Pacific Rim)等賣座電影 ,近期回歸影集成名作改編電影「路德探長:落日之殤」(Luther: The Fallen Sun)再扮經典角色「路德探長」,日前接受台灣媒體聯訪,提到自己曾獲「全球最性感男人」頭銜,雖表示不認為自己有這麼帥,但仍開心說「當然被這麼多人誇讚,是一件很開心的事」。

伊卓瑞斯因主演熱門懸疑影集「路德探長」一舉成名,更演出多部賣座電影,這次的路德探長卻因意外成為階下囚,無法追捕神祕的連環殺手,對方更在網路上嘲笑這位神探,讓路德決定越獄,將兇手緝捕到案,過程緊張刺激。

有一段戲必須潛水近五分鐘,「這對我來說是個挑戰,因為我從未嘗試過」,也表示路德不是傳統的超級英雄,「他可以打,但他不是武術家,他也可以跑,但他不是長跑選手,他靠的就是勇猛以及不鬆懈的耐力,就為了捍衛正義」。

電影版大反派由安迪瑟金斯扮演,伊卓瑞斯坦言他一直都是安迪的影迷,「無論是『魔戒』(The Lord of the Rings)的咕嚕,或是『猩球崛起』(War for the Planet of the Apes)系列的凱薩,他不斷塑造令人難以置信的角色,我很高興他答應演出這部電影」,並說這個反派看似平凡人,卻擁有高智慧以及非凡的惡意,「安迪的表演非常驚人」。

伊卓瑞斯多年以來一直被認定是飾演下一代007詹姆斯龐德 的首要人選,更有可能成為首位黑人 版007,他先前曾提到無論是否獲選,都不會太有得失心,「不過路德探長比詹姆斯龐德更貼近現實,他生活在充滿罪犯的危險城市,至於龐德的高科技特務世界,相比之下比較天馬行空」。「路德探長:落日之殤」已在Netflix上線。