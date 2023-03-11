小布熱戀新女友 傳前前妻安妮絲頓不是滋味

布萊德彼特（右）與珍妮佛安妮絲頓曾是讓人羨慕的金童玉女組合。（歐新社資料照片）

好萊塢資深帥哥布萊德彼特 （Brad Pitt）和從事珠寶業的女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）正打得火熱，之前還趁去參加法國凱撒獎頒獎典禮的機會，把她帶去共度浪漫花都假期，近日也傳出已經介紹她跟自己幾位還沒有鬧翻的子女們認識，毫不在意尚未徹底和他離婚的安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）怎麼想。

布萊德彼特（左）與伊妮絲迪拉蒙的戀情已經登上過雜誌的封面。（取材自In Touch）

根據歐美八卦雜誌的報導，小布 新戀情不只裘莉的心情被影響，與他都已經離異十多年的另一位前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston），也感到有些不是滋味，原因是花都也曾是兩人熱戀時一起旅遊的舊地，看著他身邊換了一位年輕許多的女孩，自己當初期盼跟他一起擁有的幸福卻早就不可能追回，自然除了感嘆還剩感傷。

據「Closer」雜誌引述珍妮佛友人的說法，她其實早就接受自己跟布萊德彼特是已經回不去了，絕對不可能再復合，當然有做好他另結新歡的心理準備，可是眼看他與伊妮絲的浪漫行程還是那些老地方、老安排，很難不勾起過往的回憶，想到當時也是很努力，希望和他一輩子幸福走下去，如今卻人事已非，心情很難好得起來。再加上他們仍有一些共同的朋友，三不五時就能從友人口中聽到布萊德彼特的近況，愈聽就愈不開心，卻也只能努力克服。