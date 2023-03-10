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觀影說劇／「沙贊2」終極預告 反派3姊妹暴走復仇

記者陳建嘉╱綜合報導
劉玉玲(左起)、海倫米蘭 、瑞秋曾格勒飾演反派三姊妹。(圖：華納兄弟提供)
劉玉玲(左起)、海倫米蘭 、瑞秋曾格勒飾演反派三姊妹。(圖：華納兄弟提供)

DC全新超級英雄電影續集「沙贊！眾神之怒」(Shazam！Fury of the Gods)釋出終極預告，沙贊與他的家人們必須駕馭好他們的超能力，面對更大的威脅，並與三位帶著復仇來到地球的女神、怪獸及神祕生物，展開正面對決。柴克萊威(Zachary Levi)等原班人馬回歸，將遇上奧斯卡影后海倫米蘭(Helen Mirren)等三人主演的大反派。

在「沙贊！眾神之怒」中「沙贊家族」原班人馬將全數回歸，另外，自從比利貝特森及寄養家庭的小孩獲得力量後，已經過了幾年，他們都長大了一點，但彼此也開始意見分歧，每次的拯救行動也都會出小差錯。

也因此強悍的三位女神這時帶著復仇來到地球，包含海斯帕拉（海倫米蘭飾）、卡呂普索（劉玉玲飾）和安西婭（瑞秋曾格勒Rachel Zegler飾），試圖奪回被搶走的眾神之力，並且為死去的父親報仇。

海斯帕拉是阿特拉斯的大女兒，是生命之樹的守護者，她來到地球為父親和其他眾神之死尋求報復；她擁有「元素力量」，會操控自然界來攻擊凡人；卡呂普索是阿特拉斯的二女兒，是最致命的存在，她擁有「混沌力量」，會在凡人的耳邊低聲說出令人發狂、控制心智的可怕咒語，不惜代價奪回她的所有力量。片中的巨龍更是聽命於她，會使人心中產生無比的恐懼。

最後，小女兒安西婭則必須應付兩個霸道的姐姐，她擁有「軸心力量」，能讓腳下的地面轉動，把周遭的一切變成旋轉的力場。

「沙贊！眾神之怒」家族再度回歸。(圖：華納兄弟提供)
「沙贊！眾神之怒」家族再度回歸。(圖：華納兄弟提供)

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