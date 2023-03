發文踩雷急刪 楊紫瓊奧斯卡封后添變數

楊紫瓊(前)與凱特布蘭琪交情佳,常在各大頒獎典禮擁抱。(路透資料照片)

楊紫瓊 是否有望成為史上首位華人奧斯卡影后?即將在下周一舉辦的第95屆奧斯卡頒獎典禮揭曉,楊紫瓊、凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)皆被外界認定是奪后機率最高人選,不過楊紫瓊疑似在Instagram分享為自己拉票的文章,可能違反規定後緊急刪文。

楊紫瓊轉發Vogue文章,標題是「我們已超過20年沒非白人最佳女主角得主了,2023年會改變嗎?」文中表明凱特布蘭琪已拿過兩次奧斯卡,暗示今年應該支持楊紫瓊,此一舉動有公開拉票之嫌,恐怕觸犯影藝學院規定,即便楊紫瓊已經立刻刪文,仍引起外媒熱議。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)飾演一名華裔移民,面臨家庭、事業危機,卻突然在報稅日展開一連串穿越多重宇宙的奇幻冒險,全片充滿奇想,楊紫瓊不僅在片中貢獻武打身手,更有親子和解的感情戲,是她表演40年來集大成之作。

凱特布蘭琪曾兩度獲得奧斯卡獎 ,此次在「TÁR塔爾」(Tár)演出不怒自威的專制指揮家,氣場強大,無論是歷經幽暗低谷後重新振作,或是情緒失控的憤怒與驚慌,被稱為是「近乎無懈可擊的驚人表演」,已經陸續奪下威尼斯影展影后等多項大獎,是楊紫瓊的最大勁敵;不過兩人交情極佳,時常在各大頒獎典禮擁抱。

安德莉亞瑞絲柏(Andrea Riseborough)「致蕾絲莉」(To leslie)是奧斯卡獎最大黑馬,她飾演因為酗酒而與家庭失和的單親媽媽,表演相當細膩;安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)在「金髮夢露」(Blonde)扮演性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe),雖然電影評價不佳,不過她精準詮釋瑪麗蓮的慵懶、嬌弱以及悲劇宿命,被認為是從影以來最佳演出。

曾多次入圍奧斯卡獎皆鎩羽而歸的蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams),這次在「法貝爾曼」(The Fabelmans)演出神經質且充滿藝術氣息的年輕媽媽,該片改編自導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的童年回憶,蜜雪兒也積極研究史匹柏的母親,果然獻出精采表演。