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令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

記者蘇詠智／即時報導
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

曾經是銀幕上威風凜凜、怎麼都打不死的「終極警探」，已宣告罹患額顳葉失智布魯斯威利（Bruce Willis），近日被狗仔攝影拍到與友人在聖塔莫尼卡買咖啡，顯得蒼老、憔悴，他的妻子艾瑪（Emma Heming Willis）更特地發布短片，向狗仔喊話，求他們不要對老公大聲吼叫、驚擾到他，粉絲愈看愈覺得心酸。

因為記憶和溝通能力大受影響，布魯斯威利已經沒在拍戲，家人們也都希望把握他還沒有將大家都忘懷的時光，為彼此留下一些美好的體驗。根據專門報導明星與名人八卦的Radar Online，他前妻黛咪摩兒（Demi Moore）打算邀請過去在「終極警探」（Die Hard）演他妻子的邦妮貝黛莉亞（Bonnie Bedelia）、他成名作「雙面嬌娃」（Moonlighting）女主角西碧兒雪佛（Cybill Shepherd）等，一起到家中和大夥兒重溫昔日的合作影片，多跟他聊一些那時的回憶，刺激他的記憶力，免得病情再惡化。

只是布魯斯對於自身的記性日差，也感到很挫折，甚至因此變得情緒化，狗仔攝影再三不五時來鬧他，純粹是火上加油。艾瑪在短片裡差點哽咽，坦言：「我知道這是你們的工作，但可否請你們保持距離，也別在公共場合對我丈夫大呼小叫，不要太大聲問他現在感覺如何，讓他能夠自己靜一靜，可以自由走動而不受到干擾。」

歐美狗仔不僅僅是跟拍藝人，常常會大聲挑釁他們，讓他們做出失控的反應，這樣的照片主題更容易賣到好價錢，因而藝人與狗仔的衝突，不時有耳聞，只有一些EQ夠高的紅星，才不會隨之起舞。

艾瑪威利發布短片求狗仔攝影不要驚擾生病的丈夫。（取材自IG）
艾瑪威利發布短片求狗仔攝影不要驚擾生病的丈夫。（取材自IG）

布魯斯威利 攝影 失智

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