「25公分大鵰」破案 男星鬆口：以為大家都知道是道具

亞當德莫斯（左）在「性／生活」正面全裸的畫面引發熱烈討論。(取材自Netflix)

影音平台興起讓影視節目的表現尺度愈來愈放寬，男女正面全裸不再只是A片的特色，非成人影片也不乏類似場面，不過道具、化妝技術精進，常常「以假亂真」，觀眾以為大膽解放的演員，有可能並非親身上陣，最近又有一個活生生的例子。

前年推出的Netflix 影集「性／生活」(Sex/Life)，描述女主角已結婚、為人妻母的情況下再度碰到前男友，再度被挑起情慾，而丈夫忍不住前往探查到底是什麼樣的男人讓妻子念念不忘，終於兩人在淋浴間「見真章」，澳洲 男星亞當德莫斯（Adam Demos）飾演的舊愛洗到一半轉身面對鏡頭，雙腿之間的25公分「大鵰」掀起熱烈話題，讓觀眾討論不已，那是亞當自己的真實尺寸，還是透過道具幫助？

深諳話題炒作的製作人，語帶玄機稱亞當拍那一幕「沒有用替身」，亞當則回答紳士是不講這些的，兩人愈保持神秘，真相愈引人好奇。終於該劇近日第2季上架，亞當受訪時直截了當說道：「我以為大家都知道那個是假的器官了，這事情都這麼久了。不過我真的沒想到會有如此瘋狂熱烈的迴響，實在是一場狂亂的歷程。我真的很吃驚，但這也是這部戲的一部分，確實好玩。」