楊紫瓊又擊退凱特布蘭琪 再奪獨立精神獎最佳主角

楊紫瓊(前)與凱特布蘭琪沒有競爭的火藥味,開心擁抱。(路透)

以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲獎不斷的楊紫瓊 ,再度拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」今年首度將影帝影后融合成不分性別的「最佳主角獎」,擊退「TÁR塔爾」(TÁR)凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)、「致蕾絲莉」(To Leslie)安德莉亞萊絲波羅(Andrea Riseborough)等人。

之前她在美國演員工會獎得到影后榮銜,身上穿的禮服卻被調侃成「黏上一堆薯條」或「碎紙」,今天現身獨立精神獎頒獎典禮則穿上貴氣的寶藍色禮服,比較沒有太讓人看不懂的設計,引起的消遣少了一些。

她上台時情緒仍然很激昂,臉上泛著淚光,自我打趣表示絕對不會再說髒話,因為她在美國演員工會獎封后時,一度語塞、飆出髒字,她將這座最佳主角大獎獻給全天下的母親。

雖然她與凱特布蘭琪仍是奧斯卡影后榮銜競爭最激烈的對手,兩人在任何頒獎場合都沒有流露任何火藥味,在獨立精神獎頒獎典禮也是如此,凱特從背後抱住她,展現「淑女之爭」的風範。

關繼威奪得獨立精神獎最佳配角獎。(路透)

「媽的多重宇宙」也繼美國演員工會獎得獎率幾乎百分百後,再度橫掃獨立精神獎,除了楊紫瓊的最佳主角獎外,關繼威也擊退同片入圍的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)等,拿下最佳配角獎,片中演男女主角女兒的華裔女星許瑋倫得到最突破演出,該片也抱走最佳剪輯、劇本、導演和影片獎,總共七座入袋,是電影類無可否認的最大贏家。

電視類部分,「大熊餐廳」拿下最佳影集和最佳配角兩獎,表現最佳,Apple TV+影集「柏青哥」尹汝貞、李敏鎬、金敏荷、南果步、盧相鉉等一起獲得最佳新影集整體演出獎,由盧相鉉代表領獎。