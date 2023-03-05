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楊紫瓊又擊退凱特布蘭琪 再奪獨立精神獎最佳主角

記者蘇詠智／綜合報導
楊紫瓊（前）與凱特布蘭琪沒有競爭的火藥味，開心擁抱。（路透）
楊紫瓊（前）與凱特布蘭琪沒有競爭的火藥味，開心擁抱。（路透）

以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲獎不斷的楊紫瓊，再度拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」今年首度將影帝影后融合成不分性別的「最佳主角獎」，擊退「TÁR塔爾」（TÁR）凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、「致蕾絲莉」（To Leslie）安德莉亞萊絲波羅（Andrea Riseborough）等人。

之前她在美國演員工會獎得到影后榮銜，身上穿的禮服卻被調侃成「黏上一堆薯條」或「碎紙」，今天現身獨立精神獎頒獎典禮則穿上貴氣的寶藍色禮服，比較沒有太讓人看不懂的設計，引起的消遣少了一些。

她上台時情緒仍然很激昂，臉上泛著淚光，自我打趣表示絕對不會再說髒話，因為她在美國演員工會獎封后時，一度語塞、飆出髒字，她將這座最佳主角大獎獻給全天下的母親。

雖然她與凱特布蘭琪仍是奧斯卡影后榮銜競爭最激烈的對手，兩人在任何頒獎場合都沒有流露任何火藥味，在獨立精神獎頒獎典禮也是如此，凱特從背後抱住她，展現「淑女之爭」的風範。

關繼威奪得獨立精神獎最佳配角獎。（路透）
關繼威奪得獨立精神獎最佳配角獎。（路透）

「媽的多重宇宙」也繼美國演員工會獎得獎率幾乎百分百後，再度橫掃獨立精神獎，除了楊紫瓊的最佳主角獎外，關繼威也擊退同片入圍的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等，拿下最佳配角獎，片中演男女主角女兒的華裔女星許瑋倫得到最突破演出，該片也抱走最佳剪輯、劇本、導演和影片獎，總共七座入袋，是電影類無可否認的最大贏家。

電視類部分，「大熊餐廳」拿下最佳影集和最佳配角兩獎，表現最佳，Apple TV+影集「柏青哥」尹汝貞、李敏鎬、金敏荷、南果步、盧相鉉等一起獲得最佳新影集整體演出獎，由盧相鉉代表領獎。

凱特 媽的多重宇宙 楊紫瓊

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