曾「搶救雷恩大兵」 湯姆塞斯摩病逝

湯姆塞斯摩在加州醫院安詳離世，享壽61歲。（美聯社）

曾演出「搶救雷恩大兵」（Saving Private Ryan）、「烈火悍將」（Heat）等片的美國男星湯姆塞斯摩（Tom Sizemore），因腦動脈瘤在加護病房昏迷近一個月，家屬在醫生告知他已不可能再清醒後決定關掉維生器，他在兩個兒子與弟弟保羅的陪伴下於加州 伯班克的醫院安詳離世，享壽61歲。

湯姆塞斯摩外型高壯，常在電影 裡扮演警探或是罪犯、軍人，他從小看電影時也對硬派角色特別有感覺，長大後進入演藝圈果真就是飾演此類人物的專業戶。

湯姆塞斯摩（最前排左）在「搶救雷恩大兵」演出讓觀眾印象深刻。圖／摘自imdb

「搶救雷恩大兵」中他扮演參與救援行動的士官一角，片子叫好叫座，演出讓人印象深刻，之後曾以HBO電視電影「火線人生」（Witness Protection）入圍金球獎 電視類最佳男主角獎。

雖然湯姆的演技實力有好評，亦曾在科幻驚悚片「第三類終結者」(The Relic)扮演過男主角，終究還是沒能登上A咖巨星的位置，配角演出遠比當主角反應熱烈，觀眾對他的樣子都會有印象，卻不一定能說出他的名字。

和湯姆一樣當演員的保羅塞斯摩，在聲明中表示因哥哥去世而深深哀傷，哥哥是影響自己最大的人，不僅有才華，還能夠以豐富的說故事天分讓大家不停的被娛樂，將會永遠想念他。