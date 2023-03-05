布魯斯威利病況差 前妻黛咪摩兒想方設法

布魯斯威利（中）記性急速惡化，妻子艾瑪（左）與女兒露瑪都很憂心。（路透資料照片）

昔日銀幕上的大英雄「終極警探」（Die Hard）布魯斯威利 （Bruce Willis）因為罹患額顳葉失智 症，記憶力急速減退，根據歐美八卦 刊物「Star」雜誌，他要記住事情都有困難，愈做不到就愈情緒化，家人親友雖然都很心疼，卻也被逼著要想出各種方法刺激他往事的記憶，好讓情況別再惡化。

黛咪摩兒想方設法要幫助前夫布魯斯威利喚回昔日記憶。（路透資料照片）

他的前妻黛咪摩兒（Demi Moore）靈機一動，打算召集家人們，每周播放一些他的舊電影或舊影集，讓他從自己過去的演出，喚醒一些回憶，還想要邀請跟他合作過的演員、演藝界好友們一起參與。

據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，黛咪與布魯斯威利現任妻子艾瑪，不但安排讓兩人為他生的五個女兒都來陪伴他觀賞自己的舊片，也已經邀請像是他成名之作、影集「雙面嬌娃」（Moonlighting）的女主角西碧兒雪佛（Cybill Shepherd），或是「終極警探」系列裡演他妻子的邦妮貝黛莉亞，「浴血任務」席維斯史特龍等，一起共襄盛舉，期盼老友之間聊起當年往事，可以多少增加他想起往事的機率。

雖然家人們也心知肚明，這麼做的幫助也許不很大，但布魯斯目前的狀況已經讓他們覺得什麼方法都要試，不然就真的只能放任情況繼續惡化下去。布魯斯的母親對孩子罹病當然難過，只好趁他還沒有完全忘光，珍惜彼此相處的時光，黛咪和女兒們及其他家人，也都是這麼想。