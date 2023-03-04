「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

美國演員湯姆賽斯摩3日過世、享壽61歲。資料照片。（美聯社）

以演出「搶救雷恩大兵」（Saving Private Ryan）與「黑鷹計畫」（Black Hawk Down）等電影 而聞名的美國演員湯姆賽斯摩（Tom Sizemore）3日過世、享壽61歲。

BBC報導，湯姆賽斯摩在1990年代成名，經常扮演硬漢型配角，類型通常是軍人、警員或罪犯。除「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」外，其他電影作品包括了「閃靈殺手」（Natural Born Killers）、「珍珠港」（Pearl Harbor）與「烈火悍將」（Heat），從影生涯還演出多部電視劇，並為電玩「俠盜獵車手：罪惡城市」（Grand Theft Auto: Vice City）配過音。

不過，湯姆賽斯摩戲外長期有著吸毒方面的問題，並曾因家暴 而入獄服刑，自2月18日腦動脈瘤破裂後一直處於昏迷狀態。

湯姆賽斯摩的經紀人拉戈（Charles Lago）向多家媒體證實了死訊，稱他在加州 布班克（Burbank, CA）的一間醫院過世，兄弟保羅（Paul）、17歲的雙胞胎兒子傑登與賈格（Jayden and Jagger）則陪在身旁。

拉戈表示，湯姆賽斯摩的家人因數百條支持訊息而感到欣慰，並稱他的兒子們悲痛欲絕，請求外界尊重他們的隱私。保羅則說，「我對失去我的大哥湯姆深感悲痛，他非同凡響（Larger than life），對我人生的影響超過了我認識的任何人，他很有才華、充滿愛心、樂於助人，能靠著風趣與說故事的能力讓你無限開心」。