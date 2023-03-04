貓王外孫女找老公演床伴超尷尬：我沒跟他「假嘿咻」過

萊里基奧出身背景不凡，在演藝圈受到矚目。資料照片。（美聯社）

電視電影 中少不了會有角色的親密行為鏡頭，過去大家都認為男演員拍這些場面是福利 ，女演員較為尷尬，其實愈來愈多的男星透露，未免讓人覺得藉機吃豆腐，拍這種裸戲或激情戲的壓力才大，因此多數劇組會聘請親密戲指導先把動作編排好，跟演員們溝通該怎麼樣做，才能看起來逼真但彼此心裡不會不舒服。

亞馬遜 Prime Video新影集「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & The Six），乾脆嘗試不一樣的做法，找來女主角萊里基奧（Riley Keough）的另一半班史密斯彼得森（Ben Smith Petersen）來客串某場床戲裡她的性伴侶，本來以為兩人關係這麼親，拍這種場面根本家常便飯，也不至於會感到尷尬、害羞，結果沒想到萊里基奧認為跟自己的老公在大家眼前「嘿咻」更奇怪，更不自然。

萊里基奧坦言：「劇組覺得找他來客串這個要跟我上床的一夜情對象，應該會減少那種不舒服的感覺，結果等到我們兩個真的去拍了，才發現超奇怪的。」反而由專業演員來跟她拍這場床戲會比較不那麼詭異。

大家一定會覺得很難想像，萊里基奧笑道：「首先，我從來沒有跟我老公假裝『嘿咻』過，以往類似這種戲都會拍得很專業，但我們那天就是一直笑場。」但劇組也有不得已的原因，在劇情設定裡，萊里基奧扮演的女主角可是跟這個人「做」得高潮迭起、相當享受，想當然耳，一定是跟她真實生活裡的另一半，最能演得逼真，不是嗎？