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克里斯潘恩對決超狂奇獸 「龍與地下城」怪物吞噬大腦

記者陳建嘉／即時報導
克里斯潘恩在「龍與地下城：盜賊榮耀」對決許多超狂奇獸。（圖：UIP提供）
克里斯潘恩在「龍與地下城：盜賊榮耀」對決許多超狂奇獸。（圖：UIP提供）

克里斯潘恩（Chris Pine）主演，根據知名暢銷桌遊和電玩改編的「龍與地下城:盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons：Honor Among Thieves），本片將傳奇的角色扮演遊戲精彩豐富的世界觀以及好玩有趣的精神搬上大銀幕，是一部既搞笑又充滿驚險刺激動作場面的冒險動作片。

「龍與地下城:盜賊榮耀」近期釋出最新精彩花絮，主要演員一一介紹這次在電影中出現的特有奇幻生物，包括梟熊，混雜了梟和熊的可怕力量，完全沒有可愛的一面；寶箱怪，可以模擬成任何形態的怪獸；移位獸，黑色貓科類的掠食者，長了觸角又能隱身；凝膠狀的立方體，能輕易制伏受害者；噬腦怪又稱吞智怪，身體就是大腦，專門吞噬其他大腦，獵物的智力越高，牠們越有可能攻擊；紅龍-希博恰德，牠胖到好像把所有的龍都當前菜吃光光；還有木精靈、狂蛙人、眼魔和地侏…等等，前所未見的超狂奇幻生物，絕對會讓你大開眼界。

「龍與地下城:盜賊榮耀」敘述一名魅力十足的「盜賊」吟遊詩人埃德金和四位擁有特殊專長「冒險家野蠻人」霍爾嘉、「聖騎士」贊柯、「術士」賽門和「德魯伊」多莉克踏上一場史詩般的劫盜之旅，目的是奪取一件遺失的古物，但是當他們惹上不該惹的紅袍法師，事情就變得非常危險。

「龍與地下城：盜賊榮耀」。（圖：UIP提供）
「龍與地下城：盜賊榮耀」。（圖：UIP提供）
「龍與地下城：盜賊榮耀」是今年3月開春大片。（圖：UIP提供）
「龍與地下城：盜賊榮耀」是今年3月開春大片。（圖：UIP提供）
「龍與地下城：盜賊榮耀」是今年3月開春大片。（圖：UIP提供）
「龍與地下城：盜賊榮耀」是今年3月開春大片。（圖：UIP提供）

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