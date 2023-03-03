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觀影說劇／「金牌拳手3」兄弟對決 麥可B喬丹拳拳到肉

記者陳建嘉╱綜合報導
麥可B喬丹三度回歸「金牌拳手3」，演出拳王阿丹尼斯。(圖：華納兄弟提供)
麥可B喬丹三度回歸「金牌拳手3」，演出拳王阿丹尼斯。(圖：華納兄弟提供)

「洛基」(Rocky)外傳系列最新作品「金牌拳手3」(Creed III)由麥可B喬丹(Michael B Jordan)自導自演，近日釋出終極預告，過往的兄弟即將展開一場史詩級的對決。

電影近日也在世界各地舉辦首映會，映後媒體及觀眾好評不斷，認為「劇情、爽度、角色塑造都很讚」、「無冷場，很精采」、「昔日兄弟的相愛相殺令人熱血沸騰與熱淚盈眶」、「拳拳到肉的IMAX流暢運鏡」、「是系列電影中最佳的作品」，並獲得爛番茄90%新鮮認證。

「金牌拳手3」中，阿丹尼斯克德（麥可B喬丹飾演）的家庭與事業生活都很順遂，過往的好友達米安安德森（強納森梅傑斯Jonathan Majors飾演）在出獄後懷著仇恨找上他，命運和兄弟情的牽引，造成兩人必須正面對峙。

對麥可B喬丹而言而言，他是第三次飾演阿丹尼斯，並同時身兼導演，等於是向自己發出挑戰，挖掘出阿丹尼斯本身固有的力量、創造力、戲劇性和心理狀態，設法貼近他的內心，忠於這個角色和故事。

強納森梅傑斯表示：「麥可身為導演，他處理這個故事的方式很誠懇又令人期待，他同時也想要向『洛基』及『金牌拳手電影致敬，在我跟麥可聊天的過程中，讓我了解到這個故事是關於兩個男人，以及他們夢想的碰撞。」

最後，麥可B喬丹想要向觀眾保證：「這部電影一定要在大銀幕上看，那些拳擊動作你會想要靠近看、貼近看，看見每粒汗珠、每滴血，這部電影會讓你又笑又哭。」

電影 喬丹 導演

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