掌摑事件1年後 威爾史密斯領獎不忘自嘲

威爾史密斯(左起)、寇特尼B凡斯與安潔拉貝瑟出席非裔影評人協會頒獎典禮，媒體關注焦點仍是掌摑事件。(美聯社)

影星威爾史密斯 (Will Smith)去年在奧斯卡 頒獎典禮上，無預警上台甩了開他妻子玩笑的克里斯洛克(Chris Rock)驚天一巴掌，引發輿論，他去年底推出的Apple TV+電影 「自由路上」(Emancipation)迴響雖不熱烈，但他仍出席非裔影評人協會領取燈塔獎，一出場便自嘲，幽默口吻再度笑翻全場。

威爾史密斯特地感謝非裔影評人協會，「我要感謝在座所有人，感謝你們所做的一切，讓我們的故事鮮活起來」，也提到電影預算頗高，不過Apple TV+從未討價還價，「我第一次在片廠那邊聽到，故事比成本還重要…他們可是製造iPhone的人，他們可以做到」。

威爾史密斯日前接受美國福斯新聞網採訪，也坦言若有些人還是無法接受他一年前在奧斯卡的粗暴舉動，他表示尊重：「我完全可以理解，他們也需要空間才能準備好，我比較擔心的是幕後團隊沒有被看見，導演安東尼法夸(Antoine Fuqua)交出了他生涯中最佳的作品」。

他隨後補充，他認為這個團隊的所有人都交出了他們生涯最出色的成績，「我深切的希望，我的行為不會害我的團隊連帶受罰，這是我現在試圖挽救的，這也是我現在最大的期望」。最終威爾也希望這部電影的內容、力量都能敞開觀眾的心扉，讓他們看見、認識和支持參與本片的這些才華耀眼的藝術家。