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香港名媛碎屍案震驚全球 好萊塢大咖女星喊「太可怕了」

記者陳建嘉／即時報導
女星雀兒喜韓德勒看到報導也直呼可怕。（取材自Instagram）
女星雀兒喜韓德勒看到報導也直呼可怕。（取材自Instagram）

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，案件震驚全球，現今已經進入司法程序，她生前閨密方媛及其老公郭富城已發文祈求她安息，這起案件也登上國際媒體版面，美國「People」雜誌也在IG報導此案件，美國女星雀兒喜韓德勒(Chelsea Handler)看了更直呼可怕。

因為看到「People」網站報導蔡天鳳遭殺害，屍體被肢解，主持過無數脫口秀，演過「特務愛很大」（This Means War）.等賣座喜劇的明星雀兒喜韓德勒也留言表示：「我的天啊！太可怕了！」「People」報導標題則寫下：「Abby Choi（蔡天鳳）的身體部位被發現後，前夫和姻親被起訴」。

目前蔡天鳳的前夫全家、前公公情婦等5因涉嫌重大已遭警方逮捕，情婦獲准保釋候查。昨（2日）傳出最新公布的一名41歲林姓男子也涉嫌協助犯罪，該男子更被爆料是港星鄭中基的前助理，不過鄭中基也回應「暫時未能確認，因為前助理已經離職8年，之後也都沒有再聯絡，所以真的不清楚！」

蔡天鳳命案震驚全球。（取材自Instagram）
蔡天鳳命案震驚全球。（取材自Instagram）
美國「People」報導蔡天鳳案件。（取材自Instagram）
美國「People」報導蔡天鳳案件。（取材自Instagram）

蔡天鳳

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