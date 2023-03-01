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「媽的多重宇宙」風光 楊紫瓊有望改寫奧斯卡95年歷史

記者黃保慧／即時報導
「媽的多重宇宙」在北美橫掃各大獎項，距奧斯卡小金人只剩最後一哩路。(圖:双喜提供)
「媽的多重宇宙」在北美橫掃各大獎項，距奧斯卡小金人只剩最後一哩路。(圖:双喜提供)

楊紫瓊與關繼威主演的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），近期橫掃國際多項大獎，強勢問鼎奧斯卡11個獎項，不僅是名利雙收的大贏家，楊紫瓊跟關繼威等人的成功歷程也相當勵志。楊紫瓊極有可能改寫95年的歷史，成為奧斯卡首位亞裔影后。

「媽的多重宇宙」名利雙收，不斷刷新紀錄屢傳捷報。首先在金球獎的部分，楊紫瓊拿下音樂及喜劇類最佳女主角，繼奧卡菲娜（Nora Lum）之後，成為第2位亞裔影后，關繼威贏得最佳男配角，繼吳漢潤（Haing S. Ngor）後第2位，締造同一年有兩位亞裔演員獲獎的紀錄。美國影評人票選獎則囊括最佳影片、最佳導演、原著劇本、最佳男配角跟最佳剪輯，一共五項大獎。

「媽的多重宇宙」在北美橫掃各大獎項，距奧斯卡小金人只剩最後一哩路。(圖:双喜提供...
「媽的多重宇宙」在北美橫掃各大獎項，距奧斯卡小金人只剩最後一哩路。(圖:双喜提供)

美國導演工會獎的部分，擊敗史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），勇奪最佳導演，繼李安跟趙婷後，關家永有機會成為第三位獲得奧斯卡導演獎的華人。在美國製片人工會獎項中，「媽的多重宇宙」從「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）、「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）等多部好片脫穎而出，獲頒最佳院線電影獎。

日前，美國演員工會獎，楊紫瓊成首位亞裔影后，關繼威也寫下歷史，成為第一位拿下最佳男配角的亞裔演員，潔米李寇帝絲則意外打敗「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）安琪拉貝瑟（Angela Bassett），最終，作品還抱得最佳整體演出，一共四個大獎，破美國演員工會獎單部電影獲獎紀錄。「媽的多重宇宙」在各大獎項領跑，奧斯卡的呼聲越來越高，楊紫瓊跟小金人的距離僅剩一步之遙，極有機會改寫95年的歷史，成為奧斯卡首位亞裔影后。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」打破「玻璃天花板」，快60歲的她出演電影女主角，並展現驚人的身手跟演技，搭配將近40種造型，把歐巴桑、古代女俠、明星、廚師、京劇演員等角色都詮釋得靈活靈現，無疑是電影成功最大功臣之一，去年電影上映後，引起許多討論。

亞裔演員 楊紫瓊 媽的多重宇宙

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