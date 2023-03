「媽的多重宇宙」風光 楊紫瓊有望改寫奧斯卡95年歷史

「媽的多重宇宙」在北美橫掃各大獎項,距奧斯卡小金人只剩最後一哩路。(圖:双喜提供)

楊紫瓊 與關繼威主演的「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once),近期橫掃國際多項大獎,強勢問鼎奧斯卡11個獎項,不僅是名利雙收的大贏家,楊紫瓊跟關繼威等人的成功歷程也相當勵志。楊紫瓊極有可能改寫95年的歷史,成為奧斯卡首位亞裔影后。

「媽的多重宇宙」名利雙收,不斷刷新紀錄屢傳捷報。首先在金球獎的部分,楊紫瓊拿下音樂及喜劇類最佳女主角,繼奧卡菲娜(Nora Lum)之後,成為第2位亞裔影后,關繼威贏得最佳男配角,繼吳漢潤(Haing S. Ngor)後第2位,締造同一年有兩位亞裔演員 獲獎的紀錄。美國影評人票選獎則囊括最佳影片、最佳導演、原著劇本、最佳男配角跟最佳剪輯,一共五項大獎。

「媽的多重宇宙」在北美橫掃各大獎項,距奧斯卡小金人只剩最後一哩路。(圖:双喜提供)

美國導演工會獎的部分,擊敗史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),勇奪最佳導演,繼李安跟趙婷後,關家永有機會成為第三位獲得奧斯卡導演獎的華人。在美國製片人工會獎項中,「媽的多重宇宙」從「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)等多部好片脫穎而出,獲頒最佳院線電影獎。

日前,美國演員工會獎,楊紫瓊成首位亞裔影后,關繼威也寫下歷史,成為第一位拿下最佳男配角的亞裔演員,潔米李寇帝絲則意外打敗「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)安琪拉貝瑟(Angela Bassett),最終,作品還抱得最佳整體演出,一共四個大獎,破美國演員工會獎單部電影獲獎紀錄。「媽的多重宇宙」在各大獎項領跑,奧斯卡的呼聲越來越高,楊紫瓊跟小金人的距離僅剩一步之遙,極有機會改寫95年的歷史,成為奧斯卡首位亞裔影后。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」打破「玻璃天花板」,快60歲的她出演電影女主角,並展現驚人的身手跟演技,搭配將近40種造型,把歐巴桑、古代女俠、明星、廚師、京劇演員等角色都詮釋得靈活靈現,無疑是電影成功最大功臣之一,去年電影上映後,引起許多討論。