愛黛兒爆情定NBA王牌經紀人 今夏將辦婚禮

愛黛兒(右)常常在IG秀出與經紀人男友里奇保羅相處的日常合照。（取材自Instagram）

英倫美聲天后愛黛兒（Adele）與交往2年多的NBA球星經紀人里奇保羅（Rich Paul）愛得火熱，近期傳出訂婚，預計可能在今年夏天舉行婚禮，如果屬實，這也是愛黛兒的第2段婚姻。她與前夫賽門柯奈基育有一子安傑羅，而她對私人情感一向低調，媒體爆料以來經紀公司尚未回應。

英媒「太陽報」、「每日郵報」引述八卦 網站「Deux Moi」報導，指出愛黛兒最近在拉斯維加斯的演出中，戴著一枚耀眼的大鑽戒，就是男友里奇向她求婚時送上的鑽戒，消息人士更指出，其實早在去年2月，愛黛兒出席全英音樂獎頒獎典禮時，就已經戴著這枚鑽戒，目前至少訂婚一年。

愛黛兒與里奇保羅早是認識多年的朋友，在愛黛兒與前夫離婚後，便默默陪伴在旁，幫助愛黛兒走出低潮，愛黛兒甚至曾在一段訪談中大方提起這段過往，「里奇的出現讓人難以置信，在他身旁，我完全不會感到焦慮、緊張或疲憊」，更曾在洛杉磯 巡迴演唱時，公開向台下的男友告白，「我愛他勝過一切」。