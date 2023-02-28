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楊紫瓊創紀錄封后 服裝卻像「掛著薯條」

記者蘇詠智／綜合報導
吳漢章（前排中）台上妙語如珠，潔美李寇蒂斯（左）與楊紫瓊難以招架。（路透）
吳漢章（前排中）台上妙語如珠，潔美李寇蒂斯（左）與楊紫瓊難以招架。（路透）

楊紫瓊以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere)在奧斯卡重要前哨戰──美國演員工會獎勇奪最佳女主角，成為該獎創立以來首位亞裔、也是首位華人的影后，台上致詞雖然一度緊張到脫口而出髒字，仍深獲全球網友的肯定與祝福。但是她出席典禮的服裝，就遠不如演技表現受到好評，儘管是名設計師高級訂製服，正面那一大串就讓很多網友看不太懂，成為另一個關於她的熱門話題。

有人形容楊紫瓊禮服正面的設計像是把洗車刷毛帶在身上，也有人稱是一堆薯條或是碎紙片。歐美網友紛紛發揮天馬行空的創意，不少評論讓人絕倒。有人拿她之前在英國影藝學院電影獎角逐影后失利當哏，寫道：「她今天把英國影藝學院的會員名單穿在身上。」那一大團看來像是被碎紙機銷毀的紙條，不難想見其中的怒火。也有網友乾脆把這服裝與「媽的多重宇宙」劇情做連結，因為其中有一個宇宙的人們，長著像熱狗一樣長、胖的手指，於是寫道：「薯條不錯啊，跟熱狗很搭。」

「媽的多重宇宙」群星在台上致詞時最「圈粉」的，則是扮演楊紫瓊父親的94歲超資深華裔男星吳漢章，他還打趣表示主要演員裡，潔美李寇蒂斯不是華人，但「李」是個很好的華人姓氏，他自己的母親也姓李，還反問台下來賓看不看得懂「媽」片在演啥，因為他們讀劇本時也沒有很懂，讓台下又是一陣大笑，不少年輕網友都表示要開始成為他的粉絲。

媽的多重宇宙 華人 楊紫瓊

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