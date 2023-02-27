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給裘莉好看？ 小布帶新女友高調約會

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特前往巴黎出席頒獎典禮，不忘了順便與新女友共度浪漫假期。（路透）
布萊德彼特前往巴黎出席頒獎典禮，不忘了順便與新女友共度浪漫假期。（路透）

布裘婚變六年多，仍在打離婚官司，近來裘莉（Angelina Jolie）還使出一堆狠招要逼布萊得彼特（Brad Pitt）接受她的條件，想不到小布此時陷入熱戀，更被傳已經把女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）介紹給幾位還和他沒有交惡的子女，完全不管也不在乎裘莉會怎麼想。

布萊德彼特（後排左二側臉）和新女友伊妮絲迪拉蒙（後排左三正臉）一起在高檔餐廳用餐...
布萊德彼特（後排左二側臉）和新女友伊妮絲迪拉蒙（後排左三正臉）一起在高檔餐廳用餐，名導大衛芬奇（後排左一正臉）也在場。（取材自推特）

近日小布赴巴黎出席法國電影年度盛事「凱撒獎」頒獎典禮，為合作「鬥陣俱樂部」（Fight Club）等片的好友大衛芬奇（David Fincher）獻上榮譽獎，會後就被拍到與大衛和伊妮絲在香榭大道著名的餐廳共進晚餐，並不太避諱旁人眼光。

伊妮絲迪拉蒙目前在和分居的丈夫保羅衛斯理（Paul Wesley）正在辦理離婚手續，彼此都各自有新歡，因而不可能再復合，她和小布也能安心交往。

小布對她的滿意顯而易見，友人們都知道他對伊妮絲相當認真，也因為有伊妮絲，不管裘莉使什麼招數，都不太會再打擊他的心情。

他與裘莉的親生長女喜蘿被傳希望他能得到幸福，因此說服母親原諒父親，要求裘莉趕快辦妥離婚，能夠和小布都有個新的開始，最好還能做回朋友。

而據法國當地的媒體報導，小布出席凱撒獎典禮，與伊妮絲是分在前往法國，不過兩人顯然相約在花都共度浪漫周末。對此，小布的公關並未發表任何說法。

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