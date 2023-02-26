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湯姆克魯斯情場沒行情 因這個性女生紛迴避？

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯備受影迷喜愛，情路卻不順遂。（路透資料照片）
湯姆克魯斯備受影迷喜愛，情路卻不順遂。（路透資料照片）

去年才以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）再創個人票房新紀錄、據估計大賺1億美元的湯姆克魯斯（Tom Cruise），自從和凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）離婚後，始終沒有公開的新戀情。關於湯姆克魯斯的感情發展，很久以來都沒啥風吹草動。根據專門報導名人與明星八卦的「國家詢問報」，阿湯在愛情市場的身價遠不如拍電影，竟然超乎各方預期，堪稱好萊塢最沒行情的單身漢之一。

據「國家詢問報」的說法，湯姆克魯斯「意見多、控制狂」的招牌鮮明，女生聽了都紛紛打退堂鼓，寧可只把他當個偶像欣賞就好，很少有人真的願意嘗試和他交往。

他最近一位緋聞女友，是和他合演「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）等片的海莉艾特沃，在和阿湯合作的一年多內，曾跟他走得很近，卻又因了解而分開；阿湯據傳不願真的斬斷情絲，海莉後來又再給他一次機會，兩人因此在「捍衛戰士：獨行俠」的倫敦首映會上再重逢，可是海莉回收他之後沒多久，再一次決定要分手。

為何看起來多金、俊帥的湯姆克魯斯，卻讓女性想迴避？

一來他的性子確實很強烈，讓人感受到巨大的壓力；二來他以事業為重，約會時間跟著壓縮，女生們也不太能釋懷；最後他對於自己的宗教信仰很虔誠，也是許多女性會猶豫的理由。但至少阿湯出現在公眾眼前，還不至於愁眉苦臉，顯然單身的生活也不是太難熬，他絕對有辦法在別的事情上找到生活的樂趣。

海莉艾特沃傳與湯姆克魯斯復合後又主動分手。（歐新社資料照片）
海莉艾特沃傳與湯姆克魯斯復合後又主動分手。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 電影 八卦

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