意見多？控制狂？湯姆克魯斯被傳在情場「超沒行情」

湯姆克魯斯備受影迷喜愛，情路卻不順遂。（路透資料照片）

去年才以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）再創個人票房新紀錄、據估計大賺1億美元的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），自從和凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）離婚後，始終沒有公開的新戀情，不像同樣高調婚變的布萊德彼特 （Brad Pitt），都已經有了新的女友，關於湯姆克魯斯的感情發展，很久以來都沒啥風吹草動。根據專門報導名人與明星八卦的「國家詢問報」，阿湯在愛情市場的身價遠不如拍電影 ，竟然超乎各方預期，堪稱好萊塢最沒行情的單身漢之一。

據「國家詢問報」的說法，湯姆克魯斯「意見多、控制狂」的招牌鮮明，女生聽了都紛紛打退堂鼓，寧可只把他當個偶像欣賞就好，很少有人真的願意嘗試和他交往。他最近一位緋聞女友，是和他合演「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission：Impossible-Dead Reckoning Part One）等片的海莉艾特沃（Hayley Atwell），因為扮演漫威電影中前「美國隊長」史蒂夫羅傑斯最愛的卡特探員而出名的她，在和阿湯哥合作的一年多內，曾跟他走得很近，卻又因了解而分開，阿湯據傳不願真的斬斷情絲，海莉後來又再給他一次機會，兩人因此在「捍衛戰士：獨行俠」的倫敦首映會上再重逢，可是海莉回收他之後沒多久，再一次決定要分手。