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「曼達洛人」第3季回歸 展開全新冒險

記者陳建嘉／綜合報導
佩德羅帕斯卡再度回歸「曼達洛人」第三季，並出席英國宣傳活動。（圖：迪士尼提供）
佩德羅帕斯卡再度回歸「曼達洛人」第三季，並出席英國宣傳活動。（圖：迪士尼提供）

佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）主演的星際大戰影集「曼達洛人」（The Mandalorian）第三季將正式回歸，在銀河帝國分崩離析後的動盪時代，曼達洛人和尤達寶寶「古古」將再續前緣展開全新的冒險旅程。

前兩季在Disney+ 上檔以來持續刷新收視紀錄，並一舉成為艾美獎入圍最大贏家，作為Disney+ 知名度最高的「星際大戰」系列影集，一舉一動都受到外界關注，日前佩德羅登上「今夜秀」接受知名主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）專訪，只見吉米不停想套話，最終讓佩德羅也忍不住哀求，開玩笑說怕被換角。

佩德羅無法透露在最新第三季會有怎樣扣人心弦的新故事，僅透露全新一季的大場面絕對是前所未見，「有更多的動作戲，也有更多打動人心的故事」，然則吉米持續追問，讓他只得求繞，「我的角色一直都戴頭盔，分辨不出來我是誰，如果我講太多的話，我怕從第四季開始站在曼達洛人盔甲下的就不是我了」。

話雖如此，佩德羅仍對「曼達洛人」情有獨鍾，他接受美媒「帝國」雜誌訪問時，提到絕大部分的拍攝期間都得穿上全套盔甲，即便劇組持續優化這件盔甲，讓他的負擔不會太重，他仍叫苦連天表示視線非常模糊，「雖然敵人看不到盔甲裡面的臉，但其實我也看不清楚外面的樣子」。

佩德羅更說自己有時只要大口呼吸，眼前就會霧成一整片，真的什麼都看不見，「如果身邊有一個洞，我會掉進去」，但他仍感到自豪可以演出「曼達洛人」這個傳奇角色，「他可是「星際大戰」系列最酷也最神祕的英雄耶，只是請不要讓他站在任何洞的附近，好嗎？」並說這次再度扮演守護尤達寶寶「古古」的鋼鐵暖爸，越來越駕輕就熟，與特效打造的「古古」更像是一對合作無間的父子。

「曼達洛人」第三季將持續深入危險的銀河系，製作人強法夫洛（Jon Favreau）分享打造出全新現象級星戰影集的感動與自豪，同樣身兼製作人的瑞克．法穆易瓦（Rick Famuyiwa）更直言「我們像有一群超棒的絕地武士在工作」。新一季中曼達洛人和尤達寶寶看似深陷戰火，但是尤達寶寶已經經歷過不少戰役，更可以獨自面對無情敵人，他將成為曼達洛人最可愛、最溫暖、也最堅強有力且潛力無窮的後盾。

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