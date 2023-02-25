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史上第2人 蕾哈娜將挺孕肚登奧斯卡高歌

​​娛樂新聞組／綜合報導​
蕾哈娜將會是史上第二位在奧斯卡登台演出的孕婦。（取材自推特）
蕾哈娜將會是史上第二位在奧斯卡登台演出的孕婦。（取材自推特）

懷了第二胎的蕾哈娜（Rihanna）回歸歌壇，氣勢如虹，才剛結束超級盃總決賽的中場秀，又將登上3月12日的奧斯卡頒獎典禮舞台，演唱入圍奧斯卡最佳歌曲「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther:Wakanda Forever）主題曲「Lift Me Up」，這也是該曲首度現場演出。

綜合媒體報導，奧斯卡近年積極挽救收視率，今年不僅設立臨場應變小組防止有突發事件發生，更找來首度入圍奧斯卡獎的流行樂天后蕾哈娜登台高歌。

蕾哈娜會是繼2003年的凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta Jones）後，第二位在奧斯卡登台演出的孕婦，凱薩琳麗塔瓊斯當時已有八個月身孕，依然在台上與皇后拉蒂法（Queen Latifah）一起演唱「芝加哥」入圍歌曲「I Move On」，隨後拿下奧斯卡最佳女配角，並在得獎十天後，順利迎來第一胎。

身為七座葛萊美獎的得主，蕾哈娜以「Lift Me Up」角逐本屆奧斯卡電影歌曲，這是她首度入圍奧斯卡。近年來主辦單位，發現邀請歌手參與奧斯卡頒獎典禮，或在典禮中演唱，都會有助於收視率的提升，同時也會提升會場活潑的氣氛。

至於蕾哈娜是否能證實孕婦的氣場比較旺、得獎機率高，很快將在3月12日揭曉。

蕾哈娜與男友A$AP Rocky計畫即將在位於加勒比海的巴貝多，舉辦兩人的頂級世紀婚禮，報導中還指稱蕾哈娜為了能專注在婚禮上，特別延遲了原本即將公開的新專輯發布會。消息一出後再度讓粉絲又驚又喜，但網友也忍不住表示「等她新歌等到天荒地老」、「有錢就是任性」、「原本以為有新歌可以聽了，看來又得等了」。

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