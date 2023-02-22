裘德洛50歲再添第7子 演藝圈多產爸排行輸92歲男星

裘德洛被發現又有了第7個孩子。（路透資料照片）

英國 資深帥哥裘德洛（Jude Law）又被發現多了個孩子，使他總共成為7個孩子的父親。但裘德洛還不是排名第一，亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）有8個孩子，克林伊斯威特（Clint Eastwood）「至少」有8個孩子，尼克卡農（Nick Cannon）則有12個孩子，遙遙領先其他男星。

裘德洛與現任妻子菲莉芭（Phillipa Coan）被目擊在英國希斯洛機場 推著嬰兒車，旁邊還有另名女性推著另一輛嬰兒車，裡面是他們的另一個孩子。外界推測裘德洛與菲莉芭目前已有兩個愛的結晶，使他成為7個孩子的父親；早先他與前妻生了3個女兒，又與兩名前女友各自生了一個孩子。

此外，亞歷鮑德溫和前妻金貝辛格（Kim Basinger）生了一個女兒，又和現任妻子希拉莉雅（Hilaria）生了7個小孩，總共有8個孩子。92歲的克林伊斯威特，目前已知婚生與非婚生的孩子至少8個，包括曾演出「玩命關頭」（Fast & Furious）系列的史考特伊斯威特（Scott Eastwood）。而非裔笑將艾迪墨菲（Eddie Murphy）共有10個孩子，前些日子有新聞傳他考慮結紮、不要再生了。

艾迪墨菲有10個孩子，「產量」也很驚人。（路透資料照片）

但以上這些男星，比起瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的前夫—名主持人兼歌手、演員尼克卡農，整個被比下去。尼克總共與6個女人生了12個小孩，甚至有兩個女友生產的時間只差了9天，等於他劈腿；光是2022年下半年，尼克就多了5個小孩，來自5個不同的媽，不得不讓人嘆為觀止。