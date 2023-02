艾薇兒。(取材自Instagram)

加拿大 搖滾天后艾薇兒,去年宣布與未婚夫默德桑(Mod Sun)訂婚,卻傳出最近已取消婚約並分手,讓網友相當驚訝,迄今尚未回應。

媒體表示,艾薇兒去年4月才與默德桑訂婚並辦派對,去年8月還一起出席MTV音樂頒獎典禮,沒想到感情急轉直下,多次分合仍無法重修舊好,最近艾微兒還被拍到與嘻哈歌手泰加(Tyga)約會、共進甜蜜晚餐,舉止親暱,讓人懷疑她已分手,更有媒體繪聲繪影證實,然則她也沒證實。

否認參加「浪姐4」

此外,「Pop Crush Nights」獨家報導,艾薇兒於節目中被問及是否將參加中國選秀節目「浪姐4」時,表示:「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny(這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』,我從沒聽過此事,不過這很有趣)。」並提出今年要準備新專輯。