「蟻人與黃蜂女」意外叫座 登北美票房冠軍

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」全球首周票房打破全美年度開票紀錄。（取材自IMDb）

漫威電影 宇宙第五階段開局大片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），全球首周票房打破全美年度開票 紀錄，並以1.18億美元勇奪首周票房冠軍，更創下「蟻人」系列在美開票紀錄新高。片尾彩蛋揭曉復仇者聯盟 史上最大威脅，令影迷驚呆，並對後續發展迫不及待。然則「蟻人」不只一次跌入量子宇宙，為何從未見過「征服者康」，也被外媒解開這疑惑。

根據「Screen Rant」報導，「蟻人」史考特朗恩曾在「蟻人與黃蜂女」最後跌入量子宇宙，並在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）回歸，但他當時曾透露自己只去了約莫五小時，而非現實生活中的五年，所以被認為還來不及遇到征服者康，就再度回到現實世界。

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」橫掃全球票房，如期登上多國票房冠軍，在全美以4600萬美元打破年度上映首日開票紀錄，並以1.18億美元的首周末票房榮登冠軍，更成為史上2月第三高開票電影，僅次於同為漫威超級英雄電影的「黑豹」（Black Panther）與「死侍」（Deadpool），以及超越「蟻人」兩部前作分別締造的成績，創下此一系列在美開票紀錄新高。

眾多影評把本片拿來與「星際大戰」相提並論之謎，觀眾在影片開始不久後肯定秒懂，導演派頓瑞德（Peyton Reed）也親自針對這點回應解答，說明不只是「星際大戰」，還有超級英雄經典片「飛俠哥頓」（Flash Gordon）和科幻經典「星際大奇航」（The Hitchhiker's Guide to the Galaxy）等眾多作品的影子，得以一次傾注他從小身為死忠科幻迷的天馬行空幻想創意。