像開同學會 「回到未來」眾星再聚首

克里斯多夫洛伊（左起）、米高福克斯、莉亞湯普森、湯姆威爾森近日再度齊聚一堂。（取材自Instagram）

經典賣座名片「回到未來」（Back to the Future）是許多觀眾最美好的回憶，前後共三集也被視為影史上最完美的三部曲之一，至今還有一堆影迷要求能和幾位主要演員包括米高福克斯（Michael J. Fox）、莉亞湯普森（Lea Thompson）、克里斯多夫洛伊（Christopher Lloyd）等見面，因而每年都會有一些粉絲見面活動在全美各地舉行，他們也都會像去參加同學會一樣，懷抱著喜悅的心情出席。

近日在俄勒岡州的大城波特 蘭，又有一場「回到未來」影迷見面會，米高福克斯、克里斯多夫洛伊、莉亞湯普遜和扮演反派「畢福」的湯姆威爾森（Thomas Wilson）再度開心團聚，留下殺青近38年後的合照。當年快要50歲的克里斯多夫洛伊現已年過80，但因為那時的樣子就超成熟，現在反而看來最沒有太大的改變。

在片中一開始超齡扮演中年媽媽的莉亞，真實年紀也早就過了電影 裡的年齡，卻比她當時的老妝還顯得亮麗，她很開心能與這些拍片認識的朋友每年定期聚會，每次現身影迷活動總是興高采烈。只比她小不到十天卻演她兒子的米高，由於得到帕金森氏症，與昔日活潑健康的模樣大不同，卻還是精神不錯。他因為對帕金森氏症的治療、研究貢獻卓著，獲奧斯卡 主辦單位頒發一座金荷蕭特人道精神特別獎，晉升小金人得主，夥伴們都為他開心。

克里斯多夫洛伊（右），演出「回到未來」時就已快要50歲，看起來比實際年齡還要成熟。（取材自IMDb）

唯一在片中演反派的湯姆威爾森，當時在片子裡就有老年白髮的扮相，現在雖然也是一頭白髮，眼神卻比片中的兇惡要慈眉善目不少，這一系列影片讓他時常走在路上被認出來，也算是頗有收穫。