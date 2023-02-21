裘德洛50歲添第7個孩子 演藝圈最多產爸是12個孩子的他

裘德洛被發現又有了第7個孩子。（路透資料照片）

英國 資深帥哥裘德洛又被發現多了個孩子，他與他現任妻子菲莉芭被目擊在希斯洛機場 推著嬰兒車，旁邊還有另一位女性推著另一輛嬰兒車，裡面是他們的另一個孩子，這個最新的發展，讓他與菲莉芭目前已被認為有兩個愛的結晶，使他總共成為7個孩子的父親，早先他與前妻莎蒂佛洛斯特生了3個女兒，又與另兩位前女友各自生了一個孩子，雖然「多產」讓他給人花心風流的印象，影響到他扮演文藝片純情男的機會，也對在好萊塢 更上一層樓造成打擊，他卻繼續努力照顧好所有的孩子，該付的贍養費與關心都沒有少。

艾迪墨菲有10個孩子，「產量」也很驚人。（路透資料照片）

演藝圈的知名人士由於經濟能力比一般人寬裕，有些人並不排斥多子多孫，也因而有些男星成了多產爸。裘德洛的7個小孩還不是排名第一，亞歷鮑德溫和前妻金貝辛格生了一個女兒，又和現任妻子希拉莉雅生了7個小孩，總共有8個孩子。比他更資深的克林伊斯威特，目前已知婚生與非婚生的孩子至少8位，包括曾演出「玩命關頭」系列、一度受到好萊塢力捧的史考特伊斯威特。而非裔笑將艾迪墨菲共有10個孩子，前些日子有新聞傳他考慮結紮、不要再生了。

尼克卡農生了12個孩子，堪稱歐美演藝界最多產的爸爸。（路透資料照片）

但以上這些男星，比起瑪麗亞凱莉的前夫—「美國達人」的主持人兼歌手、演員尼克卡農，又整個被比下去，尼克總共與6個女人（包括瑪麗亞）生了12個小孩，甚至有兩位女友生產的時間只差了9天，等於他同時期和她們都有肉體關係，而女友們也沒有不能接受，光是2022年下半年他就多了5個小孩，來自5個不同的媽，不得不讓人歎為觀止。