全裸大不同…男演員「假GG」風行 沒人秀真的

席歐詹姆斯（左）在「白蓮花大飯店」中第3點晃過的畫面，其實是用了道具。(取材自推特)

雖然大銀幕的裸露尺度比以往要緊縮，但拜串流平台大風行所賜，出現「正面露3點」畫面的電影 或影集，似乎愈來愈多，歐美男女演員常會碰到「脫不脫」或「要脫到多徹底」的掙扎。過去女星露兩點比男星裸上身嚴重，而男星露3點又比女星正面全裸問題大，因此情色場面多半以「男星背面全裸＋女星全裸」作為交代，近年來「兩性平等」蔚為主流，男女星乍看之下也要有同樣程度的犧牲，可是情況仍然有所不同。

男性的第3點就像女性的胸前兩點，因為「尺寸」明顯，較容易成為被關注的焦點，有勇氣袒露的演員要承受的壓力較大， 但最近包括HBO影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）中席歐詹姆斯(Theo James)換褲子時脫光、雙腿間一晃而過的下體，或是亞歷山大史卡斯嘉(Alexander Skarsgard)在電影「無邊際泳池」(Infinity Pool)的超限級完整版被米亞高絲（Mia Goth）手淫後射精的特寫片段，兩個人都是用了「道具」來呈現，並沒有自己親自裸露，一來免得隱私曝光，二來在拍戲現場較不會過於尷尬。

亞歷山大史卡斯嘉在「無邊際泳池」沒有真的正面全裸。(取材自IMDb)

亞歷山大以往在演出HBO影集「噬血真愛」（True Blood）時，就有過正面全裸的鏡頭，他也表示自己是瑞典 人、對裸體並不會不自在，可是「無邊際泳池」裡的尺度大膽到很難親自表現，只好借助道具。而席歐則是透露，在拍攝「白蓮花大飯店」的裸體情節之前，導演 、製作人就有先講過，那一段會用上道具，不會要他真的徹底裸露。

也因此，現在觀眾看到男星的大膽鏡頭，多半會先問：「真的還是假的？」開山始祖之一，當屬「不羈夜」裡馬克華柏格(Mark Wahlberg)對著鏡子掏出「大鵰」，他在片中飾演因為陽具碩大而出名的Ａ片男星，必須要有傲人的尺寸，劇組讓他使用道具，否則當年主流男星如此大膽的演出並不常見，會引起太大的爭議。

至於女星，就不見得能夠透過道具來減少尷尬了，畢竟胸部或是臀部的裸露，向來不常為此特別製作道具，她們必須先想好是否真的願意脫，有些人拍了之後才覺得後悔，譬如娜塔莉波曼(Natalie Portman)，對於自己在短片「騎士酒店」（Hotel Chevalier）的全裸畫面被放在色情平台上，感到觀眾用很奇怪的心態在看這些片段，就非常不舒服。倒是近日在亞馬遜Prime Video上架的新片「曾經的我」（Somebody I Used to Know），女主角艾莉森布麗（Alison Brie），不但有裸露場面，還坦承自己很愛脫，常常讓執導該片的老公戴更尷尬。