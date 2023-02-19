西線無戰事奪英國奧斯卡7獎 奧斯卡呼聲水漲船高

反戰電影「西線無戰事」在有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎拿下包括最佳影片在內7項大獎，成為最大贏家。（取材自維基百科）

反戰電影 「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）在有「英國 奧斯卡」之稱的英國影藝學院 電影獎拿下包括最佳影片在內7項大獎，成為最大贏家，德國導演愛德華貝爾格（Edward Berger）也靠本片榮獲最佳導演獎。

美聯社報導，愛德華貝爾格的「西線無戰事」在本屆英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）還榮獲最佳外語片、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳原創音樂、最佳音效獎。

影片來源：YouTube

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，勇奪7項大獎使得本片打破非英語片在英國影藝學院電影獎得獎最多的紀錄。

法新社報導，愛德華貝爾格歸功女兒馬蒂達（Matilda）把對他的「懷疑變成信賴」。女兒告訴他，一定要將德國作家芮瑪克（Erich Maria Remarque）1929年小說拍成電影。

「西線無戰事」囊括英國影藝學院電影獎14項提名，與台灣導演李安的「臥虎藏龍」並列英國電影史上入圍最多獎項的外語片。它現在拿下7項大獎也升高了3月12日問鼎第95屆奧斯卡金像獎的呼聲。